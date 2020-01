Après les premières informations sur l’agression du jeune activiste récemment amnistié, ce dimanche 19 janvier 2020, notre rédaction a effectué une descente au commissariat d’Akassato où le commissaire Franck Gbian a fourni des explications sur l’affaire. Selon le récit du commissaire du commissariat d’Akassato Franck Gbian, tout est parti d’une banale histoire de lampe torche.

La victime Bio Zakari Adam était devant le portail de son domicile à Adjagbo. Il avait en main une lampe torche qu’il a allumée et braquée sur un groupe de gens au niveau d’un gargot non loin. Ces derniers ont réagi vivement, ce qui a conduit à la bagarre. Le propriétaire de la maison où réside Bio Zakari Adam et d’autres personnes sont intervenus pour calmer la bagarre. Mais, les jeunes protagonistes de la victime ont remarqué que Bio Zakari Adam avait en sa possession un couteau. Donc, ils sont revenus avec des coupe-coupes et plus menaçants.

C’est alors que Bio Zakari Adam est ressorti de sa chambre pour faire face à ses adversaires. A ce moment, ses agresseurs étaient plus forts que lui et lui ont asséné assez de coups. Ameutés, les gens sont revenus pour encore calmer les ardeurs. Avant que la police ne revienne sur les lieux, Bio Zakari Adam est conduit à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi. Là, on leur a dit de l’emmener au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou (CNHU). Et c’est sur la route du CNHU que la victime va succomber à ses blessures.

Un avis de recherche lancé

Le commissaire du commissariat d’Akassato Franck Gbian rencontré ce lundi a expliqué que lorsque ses hommes sont repartis sur les lieux, la deuxième bagarre avait déjà pris fin. Ils se sont rendus chez l’un des agresseurs de la victime. Et c’est là qu’ils ont appréhendé un ami de l’agresseur qui est gardé à vue. Selon le capitaine Franck Gbian, la police a pu rentrer en possession d’une photo de l’un des agresseurs et un avis de recherche est lancé.

Il a informé que le procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi est au courant de l’affaire et lui a même donné des instructions pour que les auteurs de ce forfait sont appréhendés dans les meilleurs délais. Par rapport au fait qu’une autopsie n’ait pas été réalisée sur le corps du jeune trentenaire Bio Zakari Adam, le commissaire précise que ses hommes n’ont pas su à temps que le corps de la victime est déjà envoyé à son village, Pèrèrè. Est-ce un acte prémédité? Le capitaine Franck Gbian dit ne privilégier aucune piste.