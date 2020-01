L’office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) s’est fendu d’un tweet pour alerter l’opinion publique sur un cas d’arnaque au Bénin. Selon cet organe en charge de la lutte contre la cybercriminalité , l’arnaque en question n’est rien d’autre qu’une formation sur “les techniques de réussite du e-commerce et de la création de sites web ” organisée par : Web Hosting leader.

La formation se déroulerait du 29 février au 01 mars 2020 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. L’office central de répression de la cybercriminalité réitère qu’il s’agit d’une arnaque et invite le peuple à la vigilance. Signalons que cet organe s’est déjà illustré dans plusieurs dossiers ayant conduit des personnalités politiques en prison.

Condamné pour “complicité, vol et divulgation de document administratif”

Il s’agit nomment de Sabi Sira Korogoné et de Loth Houénou. Tous les deux sont aujourd’hui libres de leurs mouvements. D’autres clients convoqués devant l’office n’ont pas cru devoir se présenter. Le plus connu est Valentin Djènontin, l’ancien ministre de Boni Yayi. Il a depuis été condamné à deux ans de prison pour « complicité, vol et divulgation de document administratif ».