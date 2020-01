Le président de la République Patrice Talon vient de convoquer le corps électoral pour les élections communales et municipales de 2020. On connaît avec précision la date de la tenue des élections communales et municipales de 2020. A l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier, le chef de l’Etat a convoqué le corps électoral.

Selon le décret pris en conseil des ministres donc, les prochaines élections communales et municipales vont se tenir le dimanche 17 mai 2020. Ces élections vont permettre de renouveler les conseils communaux et municipaux des 77 communes et des 546 arrondissements que compte le Bénin. Ce serait la quatrième fois que le Bénin va se soumettre à l’exercice.

Le conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la délivrance de divers actes aux candidats aux fins de faciliter la délivrance desdits actes aux demandeurs. Pour rappel, les dernières élections communales et municipales ont été organisées le 28 juin 2015. Actuellement 11 partis politiques sont, selon le nouveau code électoral et la nouvelle loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, à même de prendre part à ces élections.