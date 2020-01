Au cours de son discours annuel devant les députés et personnalités politiques, le président russe Vladimir Poutine avait proposé hier mercredi 15 janvier 2020, d’organiser un référendum sur des réformes constitutionnelles. Une parmi celles-ci vise à conférer plus de pouvoirs au Parlement qui pourra ainsi élire le Premier ministre.Le chef de l’Etat n’aura d’autres choix que de le nommer. « Je suggère de changer cet ordre et de confier à la Douma le pouvoir de nommer, et non pas juste d’accepter un candidat au poste de Premier ministre. puis de nommer les vice-présidents et ministres, sur proposition du Premier ministre » avait laissé entendre le président russe.

Son remplaçant est inconnu du grand public

Pour l’heure, c’est la chambre basse du Parlement, la Douma, qui confirme la suggestion de Vladimir Poutine. Au cours de cette même journée, le Premier ministre Dimitri Medvedev a déposé le tablier. Il a lui-même annoncé sa démission de même que celle de son gouvernement, suite à une longue entrevue avec le numéro un russe. Cette démission a été annoncée après l’allocution de Vladimir Poutine indiquant son intention de réformer la Constitution. Son remplaçant, un inconnu du grand public n’est rien d’autre que le ministre russe du fisc, Mikkaïl Michoustine. Notons que Dimitri Medvedev, était depuis huit ans dans l’ombre du président russe. Impopulaire pour beaucoup de citoyens russes, sa démission a été bien accueillie.