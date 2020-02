Joseph Djogbénou a reçu hier jeudi, à son cabinet, le bureau du Cos-Lépi. Jérémie Adomahou et ses collègues sont allés faire au président de la Cour constitutionnelle le point des travaux d’actualisation du fichier électoral. « Nous avons partagé avec la Cour le volume du travail abattu jusque-là, présenté les différentes préoccupations dans l’actualisation du fichier électoral et recueilli des conseils » a déclaré le président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée.

M Adomahou a par ailleurs promis de sortir une liste qui fera consensus pour que des citoyens ne soient pas tentés de formuler des recours contre elle. Il invite d’ailleurs ses compatriotes à s’adresser directement au Cos-Lépî pour leur prise en charge par le fichier électoral au lieu de saisir la Cour constitutionnelle. Selon ses explications, le processus d’examen de ces requêtes par la haute juridiction pourrait être long, et les choses pourraient traîner encore plus.

La liste sera remise à la Céna dans les délais

Rappelons que le Cos-Lépi a prolongé jusqu’au 23 février l’opération de collecte des requêtes des populations dans le cadre de l’actualisation de la Lépi. Pour l’He Adomahou, cette décision a été prise parce qu’ils ont reçu des informations faisant état de ce que certains citoyens n’ont pas encore pu faire leurs requêtes.

« Il s’agit surtout de ceux qui souhaitent faire des transferts ou de nouvelles inscriptions ». Pour finir, il a assuré que la liste électorale sera remise à la Céna dans les délais et que tout sera fait pour qu’elle ne fasse pas objet de recours devant la haute juridiction.