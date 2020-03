Dans un post effectué sur sa page Instagram, le pratiquant des arts martiaux mixtes irlandais Conor Anthony McGregor a annoncé à ses abonnés le malheur qui l’a frappé. Le Notoriours a révélé la mort de sa tante des suites de la pandémie qui fait actuellement des ravages dans l’empire du milieu, le coronavirus. La star du MMA avait estimé cependant que l’Irlande avait pu contenir l’expansion du virus.

« J’ai reçu un appel téléphonique me disant que ma charmante petite tante Anne était décédée. Je ne pouvais plus vivre. Ma pauvre petite tante aimante et amicale. La sœur de ma mère. Ce p*tain de stupide virus », a écrit l’ancien champion de la division des poids légers sur sa page Instagram.

Une ”attaque sauvage” de Covid-19

Il a convié par ailleurs ses fans à prendre les dispositions idoines afin de ne pas se faire contaminer en espérant que les bonnes habitudes apprise à la suite de cette « attaque sauvage » du coronavirus, les rendront plus fort dans l’avenir.

Dans le rang des pays les plus contaminés au monde l’Italie vient en deuxième position après la Chine, l’épicentre du virus. Selon le dernier bilan, la pandémie a déjà fait plus de 5.400 morts et plus de 145.000 cas de contamination dans le monde.