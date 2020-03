Eric Zemmour le journaliste connu pour ses sorties controversées fait une fois encore parler de lui. Profitant de l’édition du lundi de Face à l’info sur Cnews, le chroniqueur a tiré à boulets rouge sur les féministes. Il leur reproche notamment d’épauler plus les Noirs et les Arabes plutôt que les Blancs. Il s’est attardé sur le cas du réalisateur Roman Polanski et de celui de Ladj Ly.

Il a mis l’accent dans son intervention sur le point commun de ces deux acteurs du septième art. Il déplore le fait que les féministes se focalisent uniquement sur le Roman Polanski alors que le second qui a également eu le César du meilleur film a un passé pénal. « Lui aussi il a été condamné, lui aussi il a fait de la prison. Là les féministes ne disent rien. Pourquoi ? » a-t-il lancé avant de trouver réponse à son interrogation.

“Polanski est un homme blanc”

Pour lui, « Polanski est un homme blanc de plus de 50 ans, alors que l’autre est noir et vient du Mali. Les féministes raisonnent comme ça ». Le journaliste politique qui s’était illustré par un discours assez controversé sur l’Islam et l’Immigration a également évoqué le cas de la jeune fille nommée Mila qui a fait objet de menace de mort pour avoir donné son avis sur l’Islam.

Eric Zemmour a dénoncé le silence des féministes sur ce dossier. « Il y a deux poids deux mesures. Quand c’est un homme blanc, c’est un salaud et elles se jettent dessus, quand il est arabe ou noir c’est un saint quoiqu’il fasse », a fini par résumer le journaliste.