Le désormais ex directeur général de la société Batiplus dont les propriétaires, en l’occurrence les frères Fares, sont cités dans une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, a informé de sa démission du poste qu’il a occupé pendant une dizaine d’années. Dans son communiqué, ce dernier déplore une campagne de désinformation qui selon lui est menée contre sa personne et contre les intérêts de la société dont les employés sont impactés.

“Une campagne de diffamation”

“Après un parcours professionnel réussi à l’étranger et au Sénégal, mon nom “Christian Samra” associé à celui de “Batiplus” dont j’assure la Direction Générale depuis 10 ans, se retrouve éclaboussé et calomnié sur la place publique depuis plus de trois mois” peut on lire dans le communiqué. L’ex directeur de Batiplus poursuit que cette situation est une conséquence de la plainte contre X qu’il aurait déposé pour malversation. Christian Samra soutient avoir présenté sa démission à la direction de Batiplus “afin de protéger la totalité des salariés qui subissent actuellement eux aussi les calomnies” suite à la plainte en question. Rappelons qu’une autre collaboratrice de l’entreprise Rachelle Sleytaly avait auparavant accusé la direction de Batiplus d’avoir orchestré son arrestation en l’accusant de détournement à hauteur de 125 millions de francs CFA.

Une nouvelle affaire de blanchiment d’argent : le FBI au Sénégal ?

Une affaire supposée de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale cite la famille Fares, ressortissants libanais et propriétaires de Batiplus. Une perquisition effectuée chez ces derniers avait permis aux éléments de la gendarmerie de saisir 650 millions. Le journaliste Cheikh Yerim Seck avait déclaré que ces activités cacheraient un vaste réseau de financement d’activités terroristes au Liban. Un représentant du FBI avait par ailleurs été signalé à Dakar pour suivre de près cette affaire informait le journaliste qui a été placé sous contrôle judiciaire il y a moins de 48 heures pour diffusion de fausse information