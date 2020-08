C’est fait! Les résultats du Baccalauréat session de juillet 2020 sont déjà disponibles. Comme l’a annoncé le directeur de l’Office de Baccalauréat, Alphonse da Silva il y a quelques jours, la délibération a bien eu lieu ce mercredi 12 août 2020. Les 333 jurys ont donc penché. On retient de cette délibération que 45,78% des candidats sont déclarés admissibles cette année au plan national. Au niveau des résultats par département, c’est le Littoral qui obtient le plus grand nombre d’admissibilités avec 56,34%. Il est suivi de l’Atlantique (53,97%).

Le plus faible taux de réussite est enregistré par le département des Collines avec 37,88% d’admissibles. Les candidats peuvent déjà consulter leurs résultats sur la plateforme des examens www.eresultats.bj, mise en place par le gouvernement. Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, le directeur de l’office de BAC a décidé qu’il n’y aura pas de proclamation des résultats dans les centres de délibération et d’examens. Cette décision vise à éviter les attroupements afin de lutter contre la propagation de la COVID-19. Les candidats déclarés admissibles vont subir les épreuves orales et sportives. Selon les informations reçues et comme pour les autres examens passés cette année, tous les sports collectifs que sont le football, le basketball, le handball, le volleyball et les sports de combats sont supprimés pour cause du coronavirus.

L’endurance est également supprimée parce que l’effort est de longue durée, les départs et les arrivées des courses d’endurance donnent lieu à des rapprochements des coureurs. Le grimpé à la corde et la course de relais sont supprimés. Seules les épreuves aux sports purement individuels notamment les sauts (saut en hauteur, saut en longueur), les lancers de poids et la gymnastique sont prévues. Les ateliers vont être démultipliés. Pour le lancer de poids, il est aussi prévu de rendre individuel l’utilisation du matériel. Il est prévu la désinfection de l’engin toutes les fois qu’un candidat fini de l’utiliser. Le port de masque reste obligatoire. Pour ceux qui estiment qu’ils sont suffoqués, il leur est permis d’enlever le masque avant l’épreuve et de le remettre juste après.

Le taux de réussite des départements

Littoral : 56,34%

Atlantique : 53,97%

Mono: 51,34%

Alibori : 49,57%

Borgou: 47,98%

Zou : 45,55%

Couffo: 43,87%

Donga : 42,97%

Atacora : 40,72%

Ouémé : 39,44%

Plateau : 38,99%

Collines : 37,88%