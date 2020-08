Regain d’activité. Après de longs mois à travailler dans l’ombre, ‘’La Résistance nationale’’ au régime de la rupture refait surface. Elle a organisé, samedi 22 août 2020 au Chant d’oiseaux de Cotonou un atelier d’orientation organisationnelle et stratégique à l’intention de ses délégués départementaux. Riche en communication, cet atelier a permis aux responsables de ce creuset de l’opposition, de passer en revue les affaires internes et d’aguerrir ces délégués sur les stratégies de lutte, pour la restauration de la démocratie et de l’état de droit au Bénin.

Dans son mot introductif, l’ancienne députée et Coordinatrice nationale des comités décentralisés de ‘’La Résistance nationale’’ Amissétou Affo Djobo est revenue sur les mobiles qui sous-tendent ce rendez-vous. D’après elle, l’avènement de ces comités décentralisés est une victoire à saluer. «J’encourage les initiatives de renforcement de la cohésion et de la capacité militante à tous les niveaux de notre organisation, contre les dérives du pouvoir dite de la Rupture », a déclaré l’ancienne députée.

Elle a indiqué que c’est pour outiller les délégués départementaux «en matière d’encadrement de la lutte contre les régimes durs, les dictatures et les pouvoirs pervers, que la Coordination nationale de La Résistance nationale a décidé de la tenue du présent atelier de formation ». Et l’objectif est de contribuer à les initier aux stratégies d’encadrement politique de non-violence du peuple, pour faire face efficacement à la dictature. Il s’agit donc de commencer par les familiariser aux techniques qui vont aider «à la défaite de ce pouvoir autoritaire ».

Tout se met en place

Pour sa part, Candide Azannaï, l’un des chantres de ‘’La Résistance nationale’’, a reconnu le manque de témérité et de volupté de certaines figures de proue de cette Opposition, induisent sur la lutte prônée par ce creuset. Mais, il reste confiant et assure que le mouvement ne va point s’étioler. Le président du parti Restaurer l’Espoir (RE) rassure que tout se met davantage en place par ses responsables, pour tenir Patrice Talon et son régime à la culotte et ce, jusqu’à la libération totale du peuple béninois. «La Résistance ne se substitue pas aux partis politiques ni aux hommes politiques, pour régler les problèmes privés et personnels. La Résistance s’occupe de l’intérêt général et des problèmes que pose Patrice Talon au peuple, à nos valeurs, à nos principes, à ce que nous avons remis dans les mains de Patrice Talon, qu’est la démocratie », a précisé l’ancien ministre de Talon.

Plusieurs thématiques abordées

Il a fait un clin d’œil à l’endroit de Nicéphore et Rosine Soglo, de Komi Koutché, de Valentin Djènontin et d’autres personnalités de ‘’La Résistance nationale’Lors de cet atelier les délégués présents et issus des partis et mouvements de l’Opposition, les communications données ont abordé des thèmes comme l’importance de la connaissance de l’échiquier et des acteurs politiques, l’importance du peuple dans la lutte de résistance nationale, l’occupation du terrain et la structuration et enfin la maîtrise de l’opinion et la sensibilisation. Elles ont été présentées par Marc Glèlè, Docteur Félicité Adolé Akueson, Amissétou Affo Djobo