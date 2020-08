L’actualité relative au conflit qu’il y a entre Lionel Messi et le club espagnol continue d’occuper les médias. Quelques jours après les différentes informations qui ont circulé dans la presse, Ramon Planes s’est prononcé sur le sujet à la faveur de la présentation de Francisco Trincão aux médias et aux supporters. Les médias avaient notamment évoqué un courrier que le club aurait reçu de la part du joueur et qui indique qu’il voudrait mettre fin au contrat. Le bras droit d’Eric Abidal indique que les responsables du club continuent de croire que l’avenir du club doit être construit avec le joueur Argentin.

Messi, le futur de Barça?

« Ronald Koeman, le président et moi devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça, construire l’avenir du club, c’est ce qu’on fait aujourd’hui. Construire un nouveau cycle de succès avec le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Notre idée est de construire l’équipe autour de Messi », avait-il déclaré. Il a réaffirmé que l’option d’un certain départ n’est pas envisagée pour le moment. La volonté des dirigeants du club selon lui est que le joueur puisse demeurer au sein des Catalans.

Des efforts dans le dialogue

Aussi, mettront-ils tous leurs efforts à négocier de manière très discrète avec le joueur qui s’est révélé être l’un des meilleurs de son époque. « Mais tous les échanges resteront entre les deux parties (le club et le joueur) et nous ne communiquerons pas sur ce qu’il se dit, par respect, car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue », a poursuivi le secrétaire technique du Barça. Rappelons que depuis la défaite du club face au Bayern Munich, des rumeurs sur le départ du joueur a commencé par être agité dans la presse.