Plus les élections présidentielles approchent, le président américain Donald Trump se montre plus généreux et plus flexible sur certaines questions. Dans le cadre des dégâts qui ont été enregistrés lors des manifestations anti-raciales et contre les violences policières récemment aux USA, le président Trump a décidé de faire don d’une importante somme pour contribuer à la réparation des dommages.

Georges Floyd, un noir américain avait été tué par asphyxie par un policier blanc le 25 mai dernier. Ce meurtre qui était considéré comme un peu de trop, avait soulevé une vague de protestation dans le monde entier contre les violences policières et le racisme. Au cours de ces manifestations, beaucoup d’actes de vandalisme ont été enregistrés, comme des statues et monuments dédiés aux personnages liés à l’esclavagisme et au colonialisme qui ont été endommagés ou renversés.

Des dizaines de millions de dollars de dommages

Pour contribuer à la réparation de ces dommages, Donald Trump a dans un tweet décidé d’offrir 100.000 dollars, soit le quart de son salaire annuel. « C’est important pour notre histoire américaine », a justifié le président. Les dommages subis lors des manifestations par les villes, sont estimés à des dizaines de millions de dollars. Du côté du Royaume-Uni également, de nombreuses statues avaient été aussi vandalisées. A Bristol, lors d’une manifestation la foule avait déboulonné spontanément une statue de Edward Colston, député et marchand d’esclaves du XVIIe siècle, avant de la jeter dans la rivière.