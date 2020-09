C’est un cri de détresse qu’a lancé par le président du syndicat militaire Yves Huwaert. Pour l’homme qui répondait aux questions du site De Zondag, il y a urgence à apporter des réformes dans l’armée.

L’homme tire la sonnette d’alarme en affirmant que de plus en plus de jeunes quittent l’armée belge, et ce pour plusieurs raisons dont les mauvaises conditions de travail ou encore le manque de leadership pour ne citer que celles-là.

Pour lui, ce phénomène qu’il qualifie de triste a atteint de tristes records ces derniers mois avec 343 départs en 2019 contre seulement quelques dizaines auparavant sur une période similaire. “Si le 22 mars 2016 (attentats de Zaventem et Maelbeek) se répète, nous ne serons pas prêts. La défense n’est plus en mesure d’envoyer environ 1.800 soldats dans les rues sept jours par semaine” prévient-il avant d’affirmer tout de go que l’armée est “en bonne voie pour devenir une armée fantôme“

Même si le pays recrute toujours des militaires, il rappelle qu’il faut des militaires expérimentés et jeunes pour accueillir les nouveaux et les aider à s’adapter.