En mars 2017, Lacoste actait une collaboration avec Supreme, une marque de vêtements streetwear et accessoires de mode fondée à New York en 1994. Dans un style très années 90, la ligne de vêtement de la collaboration avait fait grand bruit, et donné à la ligne créatrice et commercial de Lacoste, une orientation nouvelle. La maison de couture française Lacoste s’est, du coup, davantage tournée vers des créations inspirées du streetwear. Une telle intention a été explicitement démontrée à travers leur dernière collaboration, en octobre 2019, avec le rappeur français Moha La Squale.

La collection a produit une ligne de vêtements inspirée du style personnel de La Squale. Une collaboration que la marque française de vêtements réitérait la même année avec un autre rappeur dans la même veine que La Squale, le rappeur belge, Roméo Elvis. Seulement, il y a quelques jours, Lacoste annonçait vouloir rompre sa collaboration avec les rappeurs eu égard aux allégations d’agressions dont ils étaient récemment sujets.

La Fin d’une collaboration…

Samedi 5 septembre, un internaute a publié les témoignages des jeunes femmes âgées de 23 à 28 ans qui se disent victimes, victimes de viols, de Mohamed Bell Ahmed, alias Moha La Squale, rappeur français. Un conforme a été comblé le lundi suivant, et mardi 8 septembre, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « violences », « agression sexuelle » et « enlèvement » contre la nouvelle star du rap français.

Dans la foulée, un autre représentant du Rap francophone, le belge Romeo Elvis, était lui aussi sur la toile le sujet de révélations au sujet d’agressions sexuelles. Mais Elvis sur la toile reconnaitra : « Les réseaux sont en feu et oui, j’ai réalisé que j’avais utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant que je répondais à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les moments qui ont suivi dès que j’ai compris. (…) Je réitère publiquement les excuses déjà exprimées à plusieurs reprises en privé à la personne ».

Les déclarations d’Elvis et l’ouverture de l’enquête pour La Squale, ont décidé le ‘’couturier’’ français à rompre sa collaboration avec les deux rappeurs. C’est par voie de presse que ce vendredi, que la marque au crocodile a laissé entendre que les lignes de sa collection streetwear portées par les deux représentants publiques de la tendance en France, seraient interrompues. La marque n’a pas fait savoir si elle comptait en l’occurrence acter de nouvelles collaborations.