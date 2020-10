Presque incontournable dans les tasses au petit-déjeuner, le café est une boisson très prisée de nombreuses personnes même au-delà du petit déjeuner. Dans une étude effectuée par la revue scientifique du New England Journal of Medicine, et rapportée par le Parisien, les bienfaits et les inconvénients (dans certaines conditions) de la consommation de la caféine ont été révélé. Pour ce faire les auteurs ont analysé 96 publications scientifiques sur le café.

D’après les résultats obtenus par la revue, les consommateurs de la boisson, n’ont presque pas de soucis à se faire s’ils ne peuvent pas se passer de leur boisson préférée. D’après les scientifiques, boire entre 3 et 5 cafés par jour est bénéfique, car elle participe à une diminution du risque de maladies chroniques. Pour les auteurs de la recherche, le café a de nombreux bienfaits contrairement aux informations selon lesquelles il pouvait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.

La caféine est bon pour le métabolisme

« Pendant longtemps, on a pensé que le café pouvait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, mais récemment, des preuves de ses bénéfices pour la santé sont apparues. Cela tient en particulier aux centaines de substances actives sur le plan biochimique contenues dans la caféine, comme les polyphénols. Ces composants sont bons pour notre métabolisme » a rapporté le journal français. La boisson stimulante, permet également de réduire la fatigue en augmentant la vigilance, réduit le risque de mélanome, de cancer du sein ou de la prostate, a précisé la revue.

Pas plus de 400mg par jour

En dépit de ces bienfaits, les scientifiques ont relevé toutefois, des inconvénients en cas d’abus puisque l’excès en toute chose nuit. « À très forte dose, la caféine provoque de l’anxiété, de la nervosité, une excitation excessive, voire une agitation psychomotrice ». Pour cela, les scientifiques ont recommandé de ne pas excéder 400 mg de caféine par jour.

Aussi, en raison de l’action du café sur la fatigue en augmentant la vigilance, les scientifiques ont aussi indiqué qu’il pouvait troubler le sommeil surtout s’il est consommé tard dans la journée. Cependant, ces effets peuvent ne pas être constatés au niveau de tous les consommateurs. « En conséquence de ses effets sur la fatigue, la consommation de caféine peut jouer sur la qualité du sommeil. C’est d’autant plus important que le café est consommé tard dans la journée, particulièrement s’il l’est à dose élevée » a précisé le Parisien.