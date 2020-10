Le président américain Donald Trump a annoncé que lui et son épouse Melania se mettaient volontairement en quarantaine après un cas de coronavirus dans leur proche entourage. En effet, Hope Hicks, proche conseillère du président américain a été testée positive au coronavirus.

“Elle est parmi les membres les plus en vue de l’administration à avoir été testée positive et est en contact fréquent avec Trump, mais rien n’indique que le président a contracté le virus.” affirme NBCnews concernant l’affaire.

News Inter par email :

Elle a notamment été vue dans l’entourage du président lors du débat avec Joe Biden il ya deux jours, mais aussi avec le gendre du président, Jared Kushner.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!