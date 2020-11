Encore appelé « cannabidiol », le CBD est un composé du cannabis. Non considéré comme un stupéfiant, il a des vertus dans de nombreux et est reconnu pour son côté apaisant. En France, des experts ont constaté une recrudescence de son utilisation surtout auprès des jeunes. La crise sanitaire aura contribué à booster son utilisation en occident en général.

Certains pays comme le Canada ont légalisé l’utlisation dans certaines mesures du cannabis. Mais en Europe, ce n’est pas encore le cas. Seule solution pour ceux qui veulent bénéficier des vertus de la plante : utiliser le cannabidiol qui est légal sous certaines conditions. Il faut toutefois préciser que tout comme de nombreuses substances, les mineurs n’y ont pas droit. Plusieurs personnes en font même un usage quotidien et des sites spécialisés en CBD en ont fait une activité commerciale à part entière. Comme le rapporte le magazine “Le Point” dans un article sur le sujet, des familles encouragent pourtant les mineurs à le consommer.

Formats et bienfaits

D’un autre côté, certains sportifs se sont lancés dans la consommation thérapeutique du CBD. C’est le cas par exemple du basketteur Klay Thompson, qui a même fini par créer sa marque de CBD. Il a opté pour la substance après une opération du genou qui l’a malheureusement privé de sommeil pendant un temps : « Je dors 8 heures par nuit maintenant et j’en ai vraiment besoin. Ça m’a aidé dans ma performance et pour les douleurs que j’ai pu ressentir… Cela ne fait que quelques mois que je l’utilise, mais ça m’aide vraiment. » a déclaré le sportif.

Le CBD existe sous plusieurs formats, dont les plus populaires sont l’infusion et l’huile. Cette dernière est celle qui revient le plus dans les témoignages. Sous forme d’huile, les effets apaisants du CBD sont au maximum. Mais Juliette Marty, une psychologue spécialiste en addictologie prévient concernant les mineurs : « Si le sommeil ne fonctionne qu’avec le CBD, cela peut entraîner un risque d’accoutumance et il faut à tout prix éviter à l’adolescent un système de dépendance. »