Aux USA, le Dr Fauci continue de faire toujours parler de lui. L’expert connu pour avoir publiquement désavoué le Président américain depuis le début de la crise sanitaire. Le Président Trump ne s’est lui même pas caché et a à plusieurs reprises attaqué son expert. On se rappelle de la fameuse phrase de Donald Trump : «Les gens ont marre d’entendre Fauci et tous ces idiots». Entre Trump et son expert, la relation est donc parfois tendue.

C’est dans ce contexte qu’un ex-conseiller du Président américain Donald Trump a fait une proposition choquante poussant deux géants du web à prendre des mesures fortes dans la nuit d’hier. Youtube a donné un avertissement qui ne permet plus de téléchargement pendant sept jours et à tout simplement supprimé la vidéo. Twitter a de son côté pris une mesure plus dure. En effet, le réseau social de l’oiseau bleu a suspendu de façon permanente le podcast de l’ex-proche du Président Trump.

Une proposition choquante

Dans son podcast Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, a proposé qu’un avertissement soit donné «aux bureaucrates fédéraux». La proposition choquante de l’ex-conseiller consistait a posé sur des piques, des têtes de deux responsables américains.

Il s’agit de Christopher Wray, patron du FBI et l’expert en maladies infectieuses le Dr Fauci. Malgré, les explications du porte-parole de Bannon pour tenter de rattraper le coup, la pillule est mal passée.