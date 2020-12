La période des fêtes a été marquée par la sortie de titres très attendus : ils trouveront facilement leur place au pied de bien des sapins et permettront de terminer cette année 2020 mieux qu’elle n’aura commencé, cela d’autant plus que, dans les domaines les plus divers, aventure, action ou sport, chacun pourra trouver son bonheur.

Il est d’autant plus tentant de céder aux attraits des nouvelles sorties que leurs tarifs peuvent être assez attractifs, pour peu qu’on achète des jeux dématérialisés plutôt que physiques, plus connus comme format cdkeys ou clé CD. Studios et distributeurs se sont en effet adaptés à l’explosion des commandes en ligne et proposent volontiers des jeux téléchargeables et utilisables librement à partir d’une clé CD. Les gamers d’expérience se souviennent de ces codes de sécurité jadis inscrits dans les boîtiers de jeux PC. Le système, désormais étoffé et présent pour tout type de support, permet aujourd’hui de profiter d’un jeu acheté sur une plate-forme en ligne et de l’activer pour y jouer librement, puis de bénéficier des mises à jour et autres possibilités en ligne.

Jeu peut-être le plus attendu de l'année, Cyberpunk 2077, annoncé depuis 2012, n'en finissait plus d'être repoussé, participant à la frustration générale de 2020 : d'abord prévu pour sortir en avril, puis en septembre, puis en novembre, L'accès au jeu Cyberpunk 2077 key est finalement disponible à partir de ce 10 décembre sur tous les supports. Ayant tenu les gamers en haleine grâce à ses fuites et à ses teasers, il promet une immersion exceptionnelle en monde ouvert et une démonstration technique de très haut vol, le tout servi par un scénario solide et un système de jeu complet, cocktail d'action et d'infiltration dans une ambiance digne des meilleurs films d'anticipation.

Dernier né d'une licence devenue une institution du jeu vidéo, Call of Duty : Black Ops Cold War est le sixième de la branche des Black Ops. Proposant encore une fois une campagne solo aussi solide que bien mise en scène, il fera plaisir autant aux fans de la série qu'aux amateurs de cinéma d'action des années 80, tant il en exploite bien les codes. Une belle réussite, tant en termes de narration que de rythme. Le mode multijoueurs, lui, est en revanche un peu en retrait, ce dont on se consolera en explorant les nouvelles cartes proposées ou en tentant de survivre aux vagues successives du classique mais toujours excellent mode Zombie.

Autre licence à grand spectacle mais aussi à grande profondeur, Assassin’s Creed voit arriver son nouvel épisode, Valhalla, qui renvoie le joueur à l’ambiance médiévale initiale de la série, cette fois dans le contexte des invasions vikings et plus précisément en Angleterre au IXème Siècle. Les nouveaux codes en vigueur depuis Odyssey sont évidemment présents et peaufinés, du monde ouvert aux batailles navales, en passant par l’infiltration (un peu en retrait dans cet épisode : on ne joue pas un guerrier viking pour rien…) et les missions d’assassinat. Une ambiance toujours aussi prenante, des décors somptueux, une dimension historique superbement exploitée font de cet Assassin’s Creed Valhalla une nouvelle réussite, dont on attend cependant qu’Ubisoft effectue les mises à jour nécessaires pour corriger les quelques errements techniques et autres bugs, soucis mineurs mais désormais inhérents à bien des jeux lorsqu’ils arrivent tout juste sur le marché.

Comme le veut la tradition, les fêtes voient arriver leur cuvée annuelle de Fifa. Fifa 21 est ainsi disponible sur les consoles nouvelle génération depuis le 4 décembre et sur tous les autres supports depuis le 9 octobre. La licence, connue pour sa qualité graphique et le dynamisme de son ambiance, ne trahit une nouvelle fois pas sa réputation : beau, nerveux, immersif, ce Fifa 21 offre de nouveau une expérience de jeu réussie. Outre la forme, le fond a, lui aussi, été amélioré : mode carrière plus poussé, IA améliorée, célébrités plus proches de leur comportement réel grâce au Positioning Personality… Ce Fifa offre bien des qualités pour faire oublier que demeurent certains de ses petits défauts récurrents et pour se consoler de la perte des licences de plusieurs clubs.

Même sport, mais cette fois abordé sous l’angle de la gestion et de la stratégie : la licence Football Manager n’a plus besoin de démontrer ses nombreuses qualités et cette mouture 2021, non seulement fait honneur à ses brillants prédécesseurs, mais parvient même à magnifier son héritage. Disponible depuis le 1er décembre sur PC, Xbox One, Xbox X/S et Nintendo Switch, ce Football Manager 2021 est à part. En effet, confirmant la réputation de sérieux et de rigueur de la série, il tient compte des conséquences réelles de l’épidémie de coronavirus dans l’expérience de jeu. Ainsi tous les clubs commencent-ils la saison avec une trésorerie malmenée et devront-ils surmonter ces difficultés initiales et d’autres ayant la même origine. Ce point, qui pourrait être anecdotique, offre en vérité un nouvel enjeu qui ne pourra que motiver les fans, d’autant plus que le système de jeu a été encore approfondi et amélioré, offrant davantage de possibilités et une plus grande souplesse stratégique pour faire triompher son club.