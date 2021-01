Si les loisirs traditionnels doivent être préservés au Bénin, de nouveaux n’ont pas attendu pour se développer. On fait un zoom sur 4 loisirs originaires de l’étranger, qui sont maintenant répandus dans le pays.

Le casino

Machines à sous et cartes à jouer délivrées par des croupiers impassibles… Le secteur du casino, avec ses paillettes et le luxe qui lui est associé, n’était jusque-là pas franchement développé au Bénin. Mais les choses sont en train de changer. On trouve maintenant plusieurs casinos « en dur », pour la plupart à Cotonou.

Les habitants des autres régions du Bénin se tournent cependant vers les casinos en ligne, qui sont en plein essor. Cela permet de recréer l’ambiance des casinos nord-américains, qui restent la référence en la matière. Un casino en ligne du Canada avec jackpot est maintenant accessible directement sur Internet. Cela permet d’avoir accès à de nombreux classiques nord-américains comme la « Wheel of Wishes » ou encore le « Mega Moolah ». C’est donc un secteur qui continuera de prendre de l’ampleur au Bénin.

Le golf

Vous l’ignorez peut-être, mais le golf a des origines écossaises. Inventé avant 1754, il a fait usage des verts pâturages des Highlands pour se démocratiser. Avant cela, il existait dans une variante appelée « colf » aux Pays-Bas. Mais la pratique s’est progressivement étendue au-delà de l’Europe, avec des terrains de golf qui ont poussé comme des champignons dans le monde.

Le golf a tardé a venir en Afrique et au Bénin en particulier, faute de joueurs. Mais la culture du golf s’est progressivement étendue. Elle reste limitée, mais les visiteurs du Bénin peuvent maintenant trouver quelques terrains. Le plus connu est le Bénin Marina, à Cotonou. Il s’agit d’un terrain de 9 trous qui est particulièrement prisé des visiteurs de la capitale.

Les jeux vidéo

Le Bénin ne se distinguait pas jusque-là pour son secteur des jeux vidéo, mais il existe maintenant une poussée pour développer l’industrie. En 2019, un « hackaton » avait eu lieu à Cotonou. Une vingtaine de développeurs originaires du pays s’étaient ainsi rassemblés afin de créer un jeu éducatif en moins de 24 heures.

Autre signe de cette percée : une antenne d’Epitech, un centre de formation à l’informatique, a ouvert ses portes en 2019 à Cotonou. L’école du design de Nantes a par ailleurs fait savoir son intérêt pour une installation dans le pays. Le secteur des jeux vidéo est donc petit à petit en train de se consolider, ce qui n’est pas un hasard. 90% des Béninois disposent d’un téléphone mobile, c’est donc autant de supports de jeux à exploiter.

Le karaoké

Originaire du Japon, le karaoké est synonyme de moments conviviaux. La pratique est une institution absolue au pays du soleil levant. On s’y adonne au même titre qu’on va au restaurant ou dans un bar – les trois se rassemblant par ailleurs souvent en un seul lieu.

Au Bénin, les salles de karaoké ont donc également commencé à ouvrir leurs portes. Vous trouverez ainsi par exemple le Senateur Music-life Temple à Cotonou, ou encore le Bar VIP 03G à Savalou. Le développement progressif du secteur de la restauration et des bars devrait par ailleurs continuer à favoriser l’installation de karaokés.

Et vous, connaissez-vous d’autres secteurs qui sont en plein essor au Bénin ?