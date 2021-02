David Schoen et Bruce Castor, les deux avocats principaux de Donald Trump s’étaient signalés dernièrement par leur lettre envoyée à Jamie Raskin, le représentant démocrate qui demandait à leur client de venir s’expliquer devant le Congrès. Dans cette correspondance, les conseils dénonçaient un « coup de communication » dans une procédure « anticonstitutionnelle ». Le procès de Donald Trump devrait débuter cette semaine au Sénat et le moins qu’on puisse dire, c’est que Mrs Schoen et Castor n’en veulent pas. Ils demandent son annulation.

” Ce serait historique d’être impliqué dans le deuxième procès de destitution d’un président “

La raison évoquée par ces deux avocats est relativement cocasse. David Schoen et Brice Castor pensent que le milliardaire républicain ne les paiera pas. « Nous étions en train de réécrire un mémoire toute la nuit, et nous nous sommes en quelque sorte regardés les uns les autres et nous avons dit : « Nous ne serons pas du tout payés pour tout ça, n’est-ce pas ? » a déclaré Schoen aux journalistes à Washington.

Les deux avocats se sont même demandés pourquoi ils avaient accepté de défendre l’ancien président au début. « Je suppose que ce serait historique d’être impliqué dans le deuxième procès de destitution d’un président » répond Bruce Castor. Leur client a déjà refusé de venir répondre aux questions du Sénat. Que feront-ils, maintenant après ce “moment de lucidité“?