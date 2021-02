Savage X Fenty est une entreprise d’accessoires fondée par Robyn Rihanna Fenty, qui propose des sous-vêtements et autres accessoires de lingerie pour femmes et pour hommes. En partenariat avec une équipe constituée de l’élite de l’industrie, la marque a bouleversé et redéfini le marché avec son prix accessible et son vaste assortiment de lingerie. Mais le succès de Savage X fenty, la marque le doit selon des observateurs, au talent commerciale de sa créatrice, qui comme pour sa musique, sait se laisser entrainer par ses muses et sortir des sentiers battus.

Un modèle pas comme les autres…

La star de la chanson, savait en lançant sa ligne de lingerie qu’elle avait gros à jouer sur un marché extrêmement compétitif. Mais Rihanna avait également foi en sa grande créativité et surtout en ses talents de manager. Aussitôt lancée, ‘’Savage x Fenty’’ avait tout de suite produit des accessoires dames et homme en lingerie fine pour toutes les tailles. En partant des soutiens-gorge de 30A à 42 H, des culottes et des vêtements de nuit allant du XS au 3X. Des tailles qui ressemblait plus à des codes, mais l’univers de la beauté et de la mode en était friand.

Les codes justement, Rihanna avait justement choisi de les briser. Tirant très certainement les leçons des récents déboires du géant de la lingerie Victoria’s Secret, confronté à des réactions négatives pour des messages marketing exclusifs et pour la quasi pureté de ligne de ses modèles ; Rihanna elle avait choisi de recruter des personnes de petites tailles, des naines, pour représenter sa ligne de lingerie.

Le message de Rihanna était clair, si la marque Savage x Fenty a tellement de succès, c’est parce qu’elle n’exclut personne, et quoi de plus inclusif que de présenter la première ambassadrice naine du monde de la mode, Tamera McLaughlin. C’est McLaughlin, elle-même qui révélera la nouvelle en publiant sur son compte Instagram une photo d’elle posant dans un ensemble de lingerie noire légèrement vêtu et assorti de Savage x Fenty. Savage x Fenty vaut 1 milliards de dollars et compte plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram.