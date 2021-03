Après avoir diagnostiqué une baisse de niveau des athlètes dans les départements de l’Atacora-Donga, du Mono-Couffo et du Zou-Collines, la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) a décidé de donner un nouveau souffle à la discipline dans ces localités. Ainsi, après la formation de janvier dernier qui a certifié 23 entraineurs World Athletics niveau 1, la FBA a lancé, ce lundi 29 mars 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, un stage de formation des officiels techniques World Athletics, niveau 1.

Ils sont 20 stagiaires venus des départements de l’Atacora-Donga, du Mono-Couffo et du Zou-Collines qui vont essayer d’obtenir le diplôme d’officiel technique World Athletics niveau 1. Fruit du dividende olympique, cette formation est dirigée par le conférencier de la World Athlétics, Okry Nonvignon. Financée par World Athlétics, la présente formation vise à doter lesdits départements d’officiels techniques pour des résultats fiables lors des compétitions au niveau de ces lignes régionales. Le stage est fait de cours théoriques et pratiques. Selon le conférencier World Athletics, Okry Nonvignon, au cours de la présente formation, «il s’agira de vous fournir à travers des cours théoriques et pratiques les rudiments qui vont vous permettre d’être capable d’officier dans les compétitions de niveau régional ». Le stage sera ponctué de trois évaluations. Il y aura un examen pratique, un examen oral et un examen écrit. Cette formation prend fin le vendredi 2 avril prochain. Pour Diane Beldose Sidi, deuxième vice-présidente de la FBA, cette formation est très importante parce que sans officiels techniques de qualité, il ne peut pas y avoir des résultats exacts des athlètes.

Selon le président de la Fédération, Viérin Dégon, cette formation s’inscrit dans le déroulement programmé des activités entrant dans le cadre de l’exécution du projet dividende olympique pour l’athlétisme 2020-2022 soumis par la fédération et financé par World Athlétics. Pour lui, si le défi des entraîneurs est de produire des athlètes performants, il va sans dire qu’il faut disposer dans ces mêmes régions, de juges avertis pour officier dans les compétitions nécessaires à l’évaluation des talents dénichés. C’est donc pour cela, que la fédération a inséré dans le projet la formation de 40 officiels techniques certifiés niveau 1 World Athlétics au profit des six communes impactées dont une première session de 20 se tient actuellement. «Vous avez le devoir d’avoir les mots justes quand vous voulez parler d’athlétisme. Votre responsabilité est grande parce que de vous dépendront les bons résultats. Si vous avez le grade indiqué, si vous jugez, il n’y a plus rien à dire à propos », a relevé Achille Aïhou, représentant du président du CNOS BEN, aux stagiaires. Les participants à ce stage, par la voix de Enock Degbégni, ont promis de réussir tous à ce test. Ce stage prend fin le vendredi 2 avril 2021.