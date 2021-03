La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) a des impacts non négligeables dans la vie des populations, qui sont contraintes à respecter les mesures sanitaires afin d’empêcher la propagation de la maladie. Parmi ces conséquences, se trouve les violences faites aux femmes, mais aussi et surtout celles faites aux hommes. En Irlande, une association a fait part de ses inquiétudes concernant une hausse inquiétante de ces violences.

Le rythme devient insoutenable

L’association Men’s Aid Ireland, qui tient une ligne téléphonique à l’endroit des hommes victimes de violences dans leur foyer, a en effet enregistré 35% d’appels supplémentaires, depuis le début de la pandémie. Pour elle, le rythme est en train de devenir insoutenable. Au début du troisième confinement en Irlande, le manque de moyens a entraîné 80 appels qui ont sonné sans réponse. A en croire l’organisation, ce qui est le plus inquiétant, c’est que des hommes appellent dans un état de détresse évolué, qui est proche de l’automutilation ou du suicide.

Des octogénaires parmi les demandeurs d’aide

En ce qui concerne les hommes qui sollicitent une aide, Men’s Aid Ireland indique que les profils sont assez variés. Ainsi, on y retrouve des hommes issus de tous âges, dont la majorité se situe entre 40 et 50 ans. Aussi, figure-t-il des octogénaires, et les hommes de toutes les professions. Cependant, il y a une constante qui demeure presque chez tous ces hommes. En effet, les violences psychologiques sont en grande majorité commises par des partenaires féminins.