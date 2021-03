Les détenus et leurs parents sont victimes de rançonnement dans les établissements pénitentiaires du Bénin, avec en couverture la loi du silence. Le rançonnement sur les détenus et leurs parents, est monnaie courante dans les maisons d’arrêt. Organisé par des détenus privilégiés appelés tchigan dans le milieu carcéral, cette corruption profite aussi au personnel administratif. Les Tchigan sont des entremetteurs entre détenus et autorités pénitentiaires ou judiciaires.

AVOCES un ancien détenu membre d’une bande organisée d’une maison d’arrêt rencontré chez le directeur exécutif de l’ONG Dispensaire ami des prisonnier-Bénin (Dapi-Bénin) raconte “Les tchigans” sont ceux qui donnent à manger aux gardes, aux régisseurs et à des procureurs ! C’est des personnes très influentes puissantes même en prison. Vous ne pouvez pas rentrer dans le cercle si vous n’êtes pas initiés et discret au risque de perdre votre vie. Ils sont les bras armés et les hommes de main des régisseurs et de certains juges.”En bandes organisées avec des prisonniers initiés, ils rançonnent leurs codétenus, et les parents de détenus à leur compte et au profit du personnel administratif.

“Quand nous rançonnons les gens à la porte et dans la cour, à la fin de la journée, “Fô” (le grand frère en langue nationale fongbé) fait la répartition en quatre parties. Une partie me reviens, que je partage avec mes éléments ; une partie est pour le gardien-chef avec ses éléments ; une partie pour Fô ;Le reste c’est pour le “Babaliba.” le régisseur (le régisseur dont il est question a été tout récemment relevé de son poste et a fait la prison. Même libéré, il continue d’aller au tribunal tous les mardis renseigne Dapi-Bénin).

Le directeur de l’agence pénitentiaire du Bénin (APB) François HOUNKPE balaie d’un revers de la main ces accusations. Pour lui ce sont des actes d’escroquerie entre détenus auxquels le personnel administratif assiste “un détenu qui rassure son codétenu de ce qu’il dispose des relations nécessaires pour l’aider à sortir de prison alors que lui-même est toujours gardé dans les liens de la justice. Ou il va l’informer de ce qu’il dispose de terre ou bien quelconque qu’il désire vendre alors qu’il ne possède rien“.

Bien que rares, les preuves de ce genre de corruption finissent par être révélées au grand jour. Au Tribunal de Parakou (400 km au nord de Cotonou), en 2006 un jeune substitut du procureur s’est laissé aller. Il a pris des avances auprès d’un détenu par le biais du régisseur. À ce détenu il a promis la liberté lorsque son dossier serait évoqué à l’audience. Arrivé à l’audience, il a requis une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis. Mais ses collègues du siège ne l’ont pas suivi et ont condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement ferme. Alors ce substitut s’est entendu avec le régisseur de la prison pour mettre le détenu en liberté précocement. Dans les registres de la prison, ils ont marqué la date à laquelle il devait être mis en liberté. Mais dans les faits, matériellement, ils l’ont autorisé à rentrer chez lui. Mais ceux qui étaient à l’audience et qui savaient qu’il a été condamné se sont étonnés de le retrouver chez lui. Ils l’ont signalé au Tribunal qui a procédé à une vérification.

Le détenu n’était plus en prison alors qu’on était encore loin de la date à laquelle il devrait être libéré et qui figure au registre pénitentiaire. « Ayant eu la preuve que cette liberté précoce a été accordée au détenu contre de l’argent, le régisseur a été mis en détention provisoire pour corruption, à la place du détenu abusivement libéré. Un dossier disciplinaire a été monté contre le substitut du procureur, son complice. Ce dossier confié au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), ce dernier a été tout simplement radié de la magistrature à ce jour », rapporte Honoré Alowakinnou, magistrat à.la retraite, témoin des faits quand il était encore en fonction au Tribunal de Parakou.Le ver est bien dans le fruit. La preuve, des régisseurs des maisons d’arrêt sont écroués aujourd’hui, à la prison de Missérété parce que cités dans des affaires d’évasion de prisons de détenus fonds de corruption. “c’est 2.000.000 de frs CFA par personne et tout le monde le sait” dira Dominique SOUNOU directeur exécutif de l’ONG Dapi-Bénin.

“La 1ère chose qu’on nous a demandé c’est le droit de place. On nous dit qu’il faut donner 5.000 frs. Ce n’est pas officiel. Mais c’est de l’argent que tu donnes sans aucun reçu afin que ton parent trouve une petite place pour se coucher, si tu ne donnes pas ça, il va dormir debout. J’ai également payé une somme dont je tais ici le montant pour les frais de communications de mon parent“.Fait savoir BBH.Ces droits de places sont perçus à la porte, par un prisonnier, au nez et à la barbe de l’homme en uniforme en faction s’empresse-t-il d’ajouter. “Dans presque toutes les prisons au Bénin, cette histoire de droit de places instaurée est officiellement connue. Mais tout le monde ferme les yeux sur ces faits“ s’indigne Dominique Sounou, directeur de l’ONG (Dapi-Bénin) Dispensaire ami des prisonniers.

Une Organisation de la Société civile très active dans les prisons du Bénin, Il pointe du doigt le personnel administratif des maisons d’arrêt. François HOUNKPE commissaire de la police républicaine, directeur de l’Agence pénitentiaire béninoise (APB) rejette ces accusations portées contre ses collaborateurs. “Les auteurs de ces rançonnements sont les détenus eux-mêmes. Avant l’avènement du régime Talon, ce sont les détenus qui faisaient les fouilles, et les filtres des visites. Ce mode de fonctionnement était une porte ouverte à tous les vices dont la corruption. Les visiteurs sont rançonnés avant de bénéficier de la fouille pour voir leurs parents détenus. Nous ne pouvons pas dire que cela a été éradiqué mais nous devons travailler pour faire reculer drastiquement ce fléau qui à la peau dure” a confié le directeur de l’agence pénitentiaire Béninoise.

Une flagrante violation des droits humains

Les conditions de détentions précaires, la surpopulation des prisons, la méconnaissance du règlement intérieur des prisons par les détenus et son non application dans les maisons d’arrêt, l’inexistence des tableaux de bord et la présence des prisonniers “privilégiés” dans l’effectif de la population carcérale sont entre autres les causes qui favorisent le rançonnement.

Pour faire reculer Le mal, l’arsenal juridique de qualification et de répression qui existait sur cette pratique a été renforcé par de nouveaux textes de lois ; “loi 2011-20 du12 octobre 2011portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Elle est complétée par les décrets d’application (décret no 2008-122 ; décret no 2012-336 ; décret no 2012-338). La loi 2018-16 portant code pénal en république du Bénin”. En dehors de cela, l’administration pénitentiaire a été remplacée par une agence pénitentiaire sous tutelle du ministère de la justice dotée d’une autonomie financière et chargé de la gestion des établissements pénitentiaires. Une cour spéciale sur les infractions économiques et de la lutte contre le terrorisme a été créée pour lutter contre le fléau avec de lourdes peines d’emprisonnement et des amendes pour punir les auteurs de ces crimes (1 à 5ans de 5 à10 ans ; 10 à 20 ans d’emprisonnement ferme avec des amendes allant de 1 à 50.000.000 millions selon le cas). Néanmoins, le mal persiste toujours dans l’espace carcéral. Il semble avoir une peau dure.

À cause de cette pratique dans les maisons d’arrêt, l’espace carcéral est mal géré et les droits des détenus sont violés et bafoués. Des abus de tout genre sont observés. De nouveaux riches sont notés dans le rang du personnel administratif, tandis que dans le rang des détenus observe la pauvreté ambiante et la dislocation des familles voire du tissu social. Tant que les conditions de détention restent toujours précaires que chaque détenu n’a pas une literie pour se coucher, même pas une natte pour se coucher et qu’ils doivent se coucher à 100, 200, voire 300 dans un même bâtiment, tant que le personnel administratif pénitentiaire n’appliquera pas rigoureusement les textes et tant qu’il y aura des prisonniers privilégiés dans une prison, le rançonnement ne peut pas cesser. Un détenu dans une maison d’arrêt reste un détenu.

Michel Clément SOSSOU