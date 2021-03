Un grand pas a été franchi dans le domaine de l’innovation en Russie. En effet, des scientifiques russes ont procédé, ce samedi 13 mars 2021, à l’installation d’un télescope géant pour étudier les mystères de l’univers à partir des fonds cristallins du lac Baïkal. Dénommé Baïkal-GVD (Gigaton Volume Detector), le télescope a été mis à une profondeur de 750m-1,3 Km et à près de 4 Km du lac Baïkal.

Des particules issues du modèle standard de la physique des particules

Il consiste en plusieurs lignes qui contiennent des modules optiques. Ces derniers passent au peigne fin les fonds marins, tout en étant à la recherche des neutrinos, qui sont des éléments issus du modèle standard de la physique des particules et qui proviennent du ciel pour traverser la terre. Cette dernière arrête toutes les particules, à l’exception des neutrinos. Les scientifiques ont cependant fait le constat selon lequel les modules en verre et en acier descendent dans les eaux glaciales à travers un trou rectangulaire dans la glace.

Notons que le télescope Baïkal concurrencera l’observatoire à neutrinos Ice Cube qui se trouve dans les profondeurs de l’Antarctique. Les chercheurs russes estiment que Baïkal est le plus grand détecteur à neutrinos de l’hémisphère nord. D’après eux, Baïkal est le plus grand lac d’eau douce du monde adapté pour recevoir l’observatoire à cause de sa profondeur.