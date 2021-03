Il y a quelques années encore jouer au casino nécessitait de se déplacer dans un espace spécialisé pour les jeux de casino. Cela imposait une grandes contraintes pour les férus de jeux de casinos qui n’ont pas la possibilité de se déplacer toujours quand ils le veulent et au moment voulu compte tenu de leurs occupations quotidiennes. Mais aujourd’hui avec l’explosion des nouvelles technologies et la disponibilité du très haut débit, jouer des jeux des casino n’a jamais été aussi facile. A ce jour, il est possible d’avoir à travers une multitude de plateformes accès à une large de jeux de casino depuis un ordinateur de bureau, un portatif (personal computer), une tablette ou un smartphone. Si de nombreux sites proposent des jeux de casino, une plateforme est depuis quelques temps très populaire en France. Beaucoup d’accros aux jeux préfèrent jouer sur tortuga casino qui draine à ce jour un trafic impressionnant.

Comme de nombreux sites internet de jeux de casino, Tortuga Casino propose une large gamme dans sa collection pour le grand plaisir des férus de jeux en ligne. L’interface d’accueil convivial, unique mettant un avant un personnage qui a l’allure d’un pirate surnommé Capitaine Tortuga permet à la première visite de capter l’attention tout de suite du visiteur qui devient ainsi tenter de poursuivre sa navigation sur le site et faire son choix parmi la sélection qu’il offre. Même si pour le moment une application mobile compatible avec les plus populaires systèmes d’exploitation pour smartphones Android et iOS, Tortuga Casino offre une interface qui s’adapte assez facilement à la résolution de l’écran à partir duquel il est lancé.

L’invitation du Capitaine Tortuga

Le Capitaine Tortuga invite les internautes qui visitent sa page à embarquer avec lui dans une aventure avec des offres promo de bienvenue. Deux offres de bonus à l’inscription au choix sont disponibles dès que l’utilisateur s’est inscrit et a fait un premier dépôt. Si vous êtes un accro de jeux en ligne, vous aurez à coup sûr l’embarras de choix avec la grande collection de jeux disponibles sur ce site. Tortuga Casino offre également des promotions dont les détails sont accessibles à partir de la page dédiée à cela sur cette plateforme.

L’internaute a également la possibilité d’adhérer au club VIP de Tortuga ou rejoindre le cercle des fidèles du Capitaine. À travers cette dernière offre, un plan est défini pour permettre au nouvel adhérent de gravir des échelons et de progresser avec à la clé à chaque étape des récompenses octroyées par niveau. On peut citer parmi ces récompenses : le coffre de Bois, le coffre de Fer, le coffre d’Argent pour ne citer que ceux-là. Les détails pour favoriser l’évolution des membres sont donnés sur la page dédié à cette rubrique à partir du lien “FIDÉLITÉ” accessible dans le menu supérieur.

Quid des transactions financières

Concernant les transactions financières, la plateforme Tortuga Casino offre plusieurs possibilités : virement bancaire, cartes de débit/crédit Mastercard et Visa de même que le portefeuille électronique Skrill. La plateforme met tout en œuvre pour faciliter la récupération de gains en une journée. Cela constitue comme on peut s’imaginer un grand point positif qui attire les potentiels joueurs/parieurs sur cette plateforme de jeux de casino en ligne.