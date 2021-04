Les béninois ne sont pas massivement sortis pour choisir le successeur de Patrice Talon. En attendant, les dernières compilations de la commission électorale nationale autonome, la plateforme des organisations de la société civile a annoncé après le monitoring des élections, un taux de participation de 26, 47%. Ce taux a fait réagir plusieurs politiques dont l’ancien ministre de la défense, Candide Azannai.

Le président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï a donné son appréciation du taux de participation des béninois à l’élection présidentielle du 11 avril dernier. « Ce taux de participation reflète la popularité du chef de l’Etat », a écrit l’ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale sur sa page Facebook.

Le président du parti Restaurer l’Espoir a fait savoir que le chef de l’Etat était pourtant prévenu car il était invité à changer de fusil d’épaule. Ce faible taux s’explique par diverses raisons, a indiqué la plateforme électorale des organisations de la société civile qui a déployé près de 1500 observateurs sur le terrain. On note entre autres, les violences pré-électorales et les menaces de violences le jour du scrutin ainsi que les réformes institutionnelles et politiques qui ont contribué à ce faible taux.