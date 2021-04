Avec l’explosion des jeux de casino en ligne, les sites de paris sont la nouvelle destination préférée de bon nombre de personnes. Chaque semaine, nombreux sont les joueurs en quête de distractions qui s’y rendent pour déstresser et oublier un tant soit peu leurs différents soucis. Cependant, si le fun est l’objectif principal de la plupart, d’autres souhaitent empocher de l’argent et arrondir leur fin de mois sur les meilleurs casinos en ligne. Mais est-il réellement possible d’obtenir des gains sur les casinos ? Si oui, comment procéder pour y arriver ? Quels sont les risques liés aux jeux d’argent et de hasard ?

Est-il possible de gagner en jouant au casino en ligne ?

Aux quatre coins du monde, les casinos en ligne maintiennent l’intérêt d’un large public. Ils sont au nombre de milliers puisque des millions d’euros sont investis chaque année dans cette industrie. Leur grande cote de popularité est due au fait qu’ils offrent de multiples services. Les meilleurs casinos en ligne fournissent par exemple des centaines de jeux. Parmi ces options en ligne, on retrouve le plus souvent le poker, le blackjack, le baccara, la roulette et les machines à sous. Ces jeux dépendent d’une manière ou d’une autre du hasard et permettent de passer d’agréables moments de divertissement sur les meilleurs casinos en ligne. Les machines à sous portent par exemple sur des thèmes, ce qui rend les sessions plus excitantes.

Les meilleurs casinos en ligne sont également appréciés pour leur accessibilité sur les ordinateurs portables et les appareils mobiles. En réalité, ils sont réalisés avec le système HTML5. Du coup, les joueurs peuvent les charger depuis les smartphones et les tablettes. Quelle que soit leur position, ils peuvent se divertir, pourvu qu’ils disposent d’un téléphone portable de dernière génération connecté à internet. L’autre point fort de ces sites, c’est qu’ils sont vraiment lucratifs. Eh bien, vous avez bel et bien la possibilité d’empocher des gains sur les jeux. Il suffit d’ailleurs de s’abonner à l’actualité de l’univers du pari en ligne pour s’en rendre compte. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un joueur ne décroche un gros montant.

Quelques énormes gains empochés au casino ?

Peut-on décrocher vraiment de l’argent sur les casinos en ligne ? La réponse à cette interrogation par l’affirmation ne peut être bien illustrée que par la présentation de quelques heureux gagnants. Elles sont en effet très nombreuses les personnes qui ont fait la Une des journaux pour avoir obtenu d’impressionnants prix. Voici la liste de celles qui ont marqué leur esprit et des paiements les plus élevés :

Rawiri Pou : La richesse peut survenir à n’importe quel moment de la vie ! C’est ce qu’a compris ce Néo-Zélandais de 29 ans qui a décroché une somme de 5,6 millions d’euros en 2016. Le jackpot lui a été attribué par le jeu de casino Mega Moolah. Le plus surprenant, c’est que ce joueur a misé moins de 140 € pour être gagnant. Il a laissé entendre qu’il allait partager la somme avec sa famille qui l’a toujours soutenu dans les moments difficiles.

Un parieur norvégien : Souhaitant rester anonyme, ce joueur a surpris plus d'un en 2011 avec son pactole de 11,7 millions d'euros. Étudiant à l'époque, il ne s'imaginait pas un jour gagner autant même s'il avait une grande passion pour les jeux d'argent, notamment les machines à sous. Alors qu'il avait du mal à dormir un jour de 2011, il s'est lancé dans les paris. Et croyez-nous, il n'a même pas eu besoin de miser de gros sous avant de tomber sur le fameux jackpot.

D. P. : Voilà les initiales d'une dame qui a connu la gloire depuis son appareil mobile. En 2016, elle est parvenue à remporter depuis son iPad le second jackpot de la machine à sous Mega Moolah. La somme est estimée à 7,9 millions d'euros et vient contredire ceux qui pensaient que les gains n'étaient réservés qu'aux hommes.

Jonathan Heywood : 15,3 millions, voilà l'équivalent en euros de la somme que ce soldat britannique a gagné. Une fois encore, c'est le jeu Mega Moolah qui est à l'œuvre. Il a permis à Jonathan de surclasser d'autres gagnants d'autant plus que ce dernier n'avait passé qu'une vingtaine de minutes sur sa nouvelle plateforme pour obtenir la récompense.

Un Finlandais ayant misé 0,25 € : Certaines histoires concernant les gagnants de casino en ligne paraissent incroyables, mais sont vraies. C'est le cas de celle de ce joueur d'une quarantaine d'années qui s'est offert un jackpot de 17,8 millions d'euros en 2013. Le plus invraisemblable réside dans le fait qu'il a parié seulement 25 centimes pour activer le jackpot.

Un joueur de blackjack honoré à la roulette : « Je joue habituellement au blackjack, je n'ai jamais vraiment appréhendé les règles de la roulette européenne, et j'ai bien voulu changer. », ce sont les premiers mots émis par cet homme qui est reparti avec une somme de 11,7 millions. Il est la preuve parfaite qu'il est possible de gagner à un jeu en comptant sur Dame Chance.

Un Belge habitué aux casinos en ligne: Agé de 34 ans, l'homme joue régulièrement sur quelques-uns des meilleurs casinos en ligne depuis le début des années 2010. Mais, c'est finalement en mars 2015 qu'il a trouvé le bonheur qu'il cherchait. Avec une mise totale de 1,5 €, il a remporté un jackpot de 3,5 millions. Comme beaucoup d'autres gros gagnants, il a préféré rester anonyme.

À cette liste s’ajoute Marcus Goodwin, un canadien qui a obtenu près de 11,6 millions sur Mega Moolah. Il est suivi par Patrick Antonius qui s’est offert 1 million d’euros au poker en ligne. Au vu de tous ces gagnants, il est clair que vous pouvez rafler d’importantes sommes d’argent sur les jeux à jackpots progressifs.

Meilleurs conseils pour gagner gros sur les jeux

Pour faire partie des prochains gagnants sur les casinos, vous devez prendre en compte un certain nombre de choses. Vous pouvez en effet pratiquer quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Les voici :

Apprenez les règles de jeu : Il n’y a pas un autre moyen pour jouer et gagner à un jeu de casino en ligne. Vous devez impérativement apprendre ses règles et comprendre son fonctionnement. Quelle que soit l’option qui vous intéresse, vous devez maîtriser son lexique et le processus de déroulement des sessions. S’il vous suffit de lancer une rotation sur les machines à sous et espérer les gains, vous devez appréhender toute une stratégie de base aux jeux de cartes et de table. Il vous serait bénéfique d’essayer le mode gratuit des jeux pour mieux comprendre leur mécanisme et vous apprêter à y dépenser de l’argent réel.

Appréhendez les stratégies spécifiques à votre jeu de choix : Chaque jeu d'argent nécessite la pratique de méthodes particulières pour gagner. À la roulette, vous avez intérêt à placer les paris extérieurs (rouge ou noir, impair ou pair, 1 à 18 ou 19 à 36). Ces mises offrent les meilleures chances de gagner même si les prix sont moins intéressants. Aussi, bien que les meilleurs casinos comme Tortuga proposent les variantes européennes et américaines, il est recommandé de prioriser les jeux de type européen qui sont les plus lucratifs. Vous pouvez également utiliser les systèmes de paris comme La Martingale, la méthode D'Alembert et les Fibonacci. Au poker, consultez les tableaux stratégiques pour savoir quand tirer, doubler ou rester. Sur les jeux de blackjack, évitez de placer un pari Assurance puisque les probabilités auxquelles le croupier peut faire un Blackjack sont très faibles. Pour ce qui est des machines à sous, vous devez toujours opter pour les jeux dont le taux de redistribution est supérieur à 95 %.

Jouez sur un casino fiable: Vous aurez du mal à gagner sur un site malhonnête, douteux ou peu performant. Ce genre de plateforme utilise habituellement des subterfuges pour attirer les joueurs dans leurs pièges et les gruger. Vous devez alors vous renseigner sur le casino sur lequel vous désirez vous inscrire. Vous devez vous assurer de sa fiabilité et du sérieux de ses opérateurs. Il doit être détenteur non seulement d'une licence délivrée par une instance de renom, mais également d'outils de chiffrement de pointe capables de protéger les données des clients. Il doit disposer d'une équipe d'assistance compétente qui peut répondre à toutes vos préoccupations dans les délais fixés. Par ailleurs, pour trouver un établissement digne du nom, vous pouvez vous rendre sur un guide de casino populaire ou vous abonner à nos articles. En effet, de temps à autre, nous publions des revues objectives portant sur les meilleurs casinos en ligne.

Soyez conscient des risques liés aux jeux de casino

Quoi qu’on dise, le hasard a un rôle prépondérant sur les jeux de casino d’argent réel. Il y a alors autant de risques de perdre que de gagner. Vous devez vous montrer responsable lors des différentes sessions. Il est par exemple important que vous limitiez les montants que vous dépensez sur ces jeux. Vous devez établir un budget de jeu et savoir quelle somme d’argent miser par semaine ou par mois. De plus, n’essayez jamais de vous refaire en cas de pertes. Vous devez vous comporter raisonnablement pour éviter toute forme d’addiction au jeu. Cela est très important d’autant plus que de plus en plus de joueurs africains tombent dans la dépendance et voient leur vie chambouler.