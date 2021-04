Malgré l’optimisme de l’OMS quant à la fin du Coronavirus, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a totalement bouleversé le monde. Elle a beaucoup d’impact sur certaines industries, notamment celles de la culture, du tourisme, du commerce et du transport. Elle s’avère en revanche être dans d’autres secteurs un excellent facteur de croissance. C’est le cas de l’industrie des jeux vidéo et de casino en ligne où l’on assiste au lancement de plusieurs productions comme la machine à sous Spirit Of The Beast pour égayer les fans durant le confinement. Cet article évoque l’état de ce secteur pendant ce temps de Covid-19. De même, il aborde les mesures prises par les ténors de l’univers des jeux en ligne pour faire face à la crise.

Machine à sous et les jeux vidéo : Bref aperçu de l’industrie

Le coronavirus a eu de grandes répercussions sur le monde du divertissement. Et les précautions prises comme la distance physique, le port de masques, les tests de masse et la quarantaine pour lutter contre cette pandémie et empêcher sa propagation ont beaucoup impacté le développement social. Les autres mesures telles que la fermeture temporaire des installations sociales, des restaurants, des cinémas et d’autres lieux de divertissement ont réduit les solutions permettant de soulager le stress et l’anxiété. Dans une telle situation, de nombreuses personnes ont vu les jeux vidéo comme une alternative parfaite pour échapper à ces troubles et s’évader de la routine qui commençaient à s’installer avec le confinement.

L’attrait grandissant du public pour les jeux vidéo s’explique notamment par le fait que la productivité de ces derniers s’est accrue durant la pandémie. Des options de divertissement comme la machine à sous Spirit Of The Beast ont vu le jour et tiennent en haleine de plus en plus de personnes. Dans la liste, on peut citer Microsoft Flight Simulator, un jeu de simulation de vol signé Asobo Studio, ou encore Hades, un jeu de type beat’em All de Supergiant Games. On retrouve également Spirit Of The Beast, une machine à sous lancée récemment par Relax Gaming. Munie de 15 lignes de paiement et de 5 rouleaux, elle fait déjà la Une de plusieurs journaux. Elle porte sur les Amérindiens, en témoignent ses divers symboles. Ces derniers montrent le lien particulier qui existe entre ce peuple et les animaux. La machine à sous Spirit Of The Beast présente de nombreuses fonctionnalités qui rendent l’expérience plus passionnante. Elle met à la disposition des joueurs un jackpot de 10 000 x le montant de votre mise.

Avec les jeux vidéo, il est devenu facile de lutter contre l’ennui pendant le confinement et d’oublier l’actualité de cette pandémie qui a touché plus de 200 pays. La plupart des jeux offrent des versions disponibles sur PC, sur les consoles de dernière génération et depuis les appareils mobiles. Ils intéressent toutes les tranches d’âges. On voit de plus en plus de cinquantenaires et de personnes âgées de 60 ans ou plus s’y adonner. Ce sont des faits qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux des principaux acteurs du secteur.

Comment l’univers des jeux vidéo tire profit de la pandémie ?

Contrairement à l’industrie de l’énergie, de l’automobile et du cinéma, l’univers des jeux vidéo connaît un excellent taux de croissance malgré la crise sanitaire. Le secteur s’est énormément diversifié d’autant plus que le nombre de joueurs a augmenté et de nouvelles compagnies sont apparues sur le marché. Selon SuperData, 55 % de la population américaine a par exemple affirmé avoir profité des jeux vidéo. 36 % d’entre eux ont soutenu l’avoir fait pour changer leurs méthodes habituelles de divertissement. Pour 54 %, c’était un moyen pour s’occuper et se débarrasser de l’ennui tout en respectant les restrictions en vigueur. 29 % ont utilisé les jeux pour rester en contact avec leurs proches. Pour 45 %, cela leur a permis de fuir la réalité.

Les grands éditeurs et distributeurs de jeux ont vu également leur audience se multiplier. La plateforme en ligne Steam a notamment affirmé que sa liste d’utilisateurs actifs simultanément a dépassé la barre des 20 millions. Cette augmentation du nombre de joueurs a aussi eu un certain impact sur la production des jeux et surtout orienté les activités prioritaires des marques. Elle a particulièrement encouragé la conception de jeux rapides au gameplay simple. Les compagnies telles que Capcom, Electronic Arts et Ubisoft ont fortement contribué à l’avènement de ces nouvelles formes de jeux. Dans le lot, les jeux mobiles ont été les plus prisés et ont généré plus de 73 milliards de dollars. Dans les chiffres publiés par SuperData, on se rend compte que 43 % des utilisateurs se seraient amusés sur leurs appareils mobiles. Dans le même temps, moins de 29 % ont confié avoir joué sur une console. 18 % de ces utilisateurs ont quant à eux profité du divertissement sur leurs ordinateurs portables.

Si tout le secteur est concerné par la progression, les jeux de type free-to-play restent les plus appréciés et les plus rentables. Les versions disponibles sur console ont rapporté près de 2 milliards de dollars en 2020 alors que celles pour PC tournent autour de 22,7 milliards de dollars. Pokémon Go, Peacekeeper Elite, Roblox, League of Legends, Honor of Kings, Candy Crush Saga sont quelques-uns des jeux qui se sont notamment avérés très lucratifs. Les jeux vidéo premium comme Call of Duty : Modern Warfare, FIFA 20, Cyberpunk 2077 et Animal Crossing : New Horizons ont aussi rapporté d’intéressants revenus aux éditeurs. Alors que ceux accessibles sur les ordinateurs portables ont permis de récolter 6,7 milliards de dollars, les options dédiées aux consoles ont procuré des profits valant près de 18 milliards de dollars.

Le boom n’a visiblement pas épargné les jeux d’argent en Afrique ni les paris en ligne en Europe. La Commission des jeux du Royaume-Uni a notifié que le taux de joueurs sur internet a augmenté. Une hausse de plus de 24 % a été constatée pour ce qui est des personnes s’adonnant aux jeux à rouleaux comme la machine à sous en ligne Spirit Of The Beast. Par contre, le nombre de fans de poker s’est accru de plus de 37 %. Ces fortes tendances sont confirmées dans les autres pays, notamment en France. Selon une étude réalisée entre le 8 et le 15 décembre 2020 par l’Autorité nationale des Jeux sur un échantillon de 3013 joueurs, 66 % des habitués de l’univers des paris ont affirmé avoir passé pendant le confinement plus de temps que d’habitude sur les jeux. 65 % ont indiqué avoir dépensé beaucoup plus d’argent. À cela s’ajoutent 5 % de personnes qui n’ont jamais joué auparavant, mais qui s’y sont finalement adonnés pour se changer les idées, profiter de leur temps libre ou se faire des gains.

Ce fort intérêt pour les jeux comme la machine à sous en ligne Spirit Of The Beast a augmenté les risques d’addiction. D’ailleurs, 10 % des joueurs interrogés par l’ANJ ont déclaré avoir eu des problèmes de jeu. 16 % des concernés sont âgés de 18 ans à 24 ans alors que 14 % sont de la tranche d’âge 25 à 34 ans. Les joueurs novices sont clairement les plus touchés. Face à cette situation, l’autorité française de régulation des jeux en ligne a pris la décision de renforcer les mesures de lutte contre la prolifération des sites illégaux et la dépendance aux jeux. À cet effet, elle sensibilise régulièrement les jeunes joueurs sur les risques de paris d’argent. De même, elle invite les casinos accrédités à multiplier les publicités et les programmes encourageant les parieurs à réduire leur temps de jeu et leurs mises.

Quels sont les ajustements faits par les acteurs du monde des jeux ?

Comme on pourrait s’y attendre, les principaux acteurs de l’industrie des jeux vidéo ont considérablement changé sur le plan organisationnel. Tout d’abord, ils ont fait de la digitalisation un outil important dans le développement des jeux. Cela explique le grand nombre de jeux pour PC et mobile mis en ligne pendant la crise. On a également constaté une augmentation de la communication virtuelle. Étant donné qu’il n’est plus possible de se retrouver en équipe dans les studios et autres lieux de travail, les géants se sont tournés plus qu’habituellement vers les réseaux sociaux et les plateformes de travail collaboratif comme Workplace, Talkspirit ou encore Slack pour échanger avec leurs personnels. Ils ont dû mettre en œuvre d’autres formes de leadership pour faciliter le travail à distance.

Quelques éditeurs de jeux ont également réduit leur rythme de production. La sortie de certains jeux a été reportée. On peut citer Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine dont le lancement était prévu pour 2020. Ils ont finalement été reprogrammés pour 2021 par la compagnie Ubisoft. La chaine de distribution des jeux a également reçu un coup de pouce au cours de cette pandémie, il s’agit des solutions médicales pour sortir de la crise dont un nouveau vaccin annoncé au Sénégal. En raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie, il est difficile de se rendre dans les magasins et les points de vente pour avoir les jeux vidéo. Internet est alors devenu le seul endroit où l’on peut se procurer ces produits. Cela a forcé les éditeurs à multiplier les options en ligne. L’autre changement majeur concerne la production des consoles. Sony, le leader du marché, est complètement débordé par les commandes en ligne de sa nouvelle Xbox puisqu’en raison des retards contractés les demandes dépassent de loin le stock disponible.