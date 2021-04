Depuis un peu plus d’un an déjà, le monde fait face à une pandémie du nouveau Coronavirus qui fait des ravages sur son passage dans presque tous les pays du globe. La propagation du virus a contraint les états à prendre des mesures pour freiner le nombre de cas d’infections. Des activités ont du coup été impactées du jour au lendemain avec une suspension de nombreux services. Très rapidement, des laboratoires ont entamé des recherches pour la mise au point de vaccins. À ce jour, plusieurs vaccins ont été homologués et des campagnes de vaccination de masse ont démarré un peu partout dans le monde. Avec cette nouvelle donne, les états misent sur une reprise plus ou moins rapide des activités pour relancer leurs économies. En France, les entreprises comptent sur la vaccination de leurs employés pour relancer les voyages professionnels avec l’appui des entreprises comme Notilus.fr.



Il faut dire que le secteur des voyages professionnels a également reçu un gros coup depuis le début de cette pandémie qui a affecté de nombreuses activités. Avec plus de 13 millions de citoyens français qui ont reçu au moins la première dose de vaccin, ce serait une bonne nouvelle si les salariés se font vacciner en masse. Si les entreprises ne s’étaient pas tellement impliquées dans la vaccination en incitant leurs employés, le fait que ce ne soit plus seulement le seul médecin du travail qui soit apte à administrer le vaccin, pourrait améliorer les choses et apporter un changement radical de la situation.

Un bilan déjà beaucoup trop lourd dans le monde

Ceci concourra à donner un coup de frein à la propagation du virus tout en se rapprochant de l’objectif qui est l’atteinte de l’immunité collective. On pourra donc ainsi espérer un retour à une vie normale. À ce jour, ce serait plus de trois millions de personnes dans le monde actuellement qui seraient mortes contre plus de quatre-vingt six millions de personnes guéries après avoir suivi un traitement. Toutes les couches de la société ont été durement frappées par la pandémie. Des personnalités politiques, des acteurs du monde du sport, de la musique pour ne citer que ceux là on malheureusement perdu la vie. Un bilan déjà trop lourd quand on connaît l’importance d’une vie humaine.