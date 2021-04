Vendredi, le président américain Joe Biden et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, se sont entretenu au téléphone pour la première fois depuis que Biden est devenu président en janvier. D’après certains médias internationaux citant des sources proches des échanges, le président des États-Unis a indiqué à son homologue qu’il envisageait de reconnaître le massacre des Arméniens dans l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale comme un acte de « génocide ».

Cet appel téléphonique a eu lieu un jour avant les remarques attendues de Biden qualifiant les meurtres de « génocide », une action qui tendra encore plus les liens déjà tendus entre les États-Unis et la Turquie. « En ce qui concerne le génocide arménien, vous pouvez vous attendre à une annonce demain », a déclaré vendredi la porte-parole adjointe du département d’État américain Jalina Porter aux journalistes. Ainsi, Joe Biden serait le premier président américain à reconnaître formellement les meurtres de 1,5 million d’Arméniens dans l’Empire ottoman de 1915 à 1917 comme un génocide.

Une accusation émotionnelle, irrationnelle et illégitime

Ankara a reconnu la mort d’Arméniens dans l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, mais a fermement nié que les meurtres étaient systématiquement orchestrés et constituaient un génocide. Si Biden continue à reconnaître les massacres comme un génocide, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, cela nuira davantage aux liens entre les alliés de l’OTAN. Le porte-parole de la présidence turque, Fahrettin Altun a qualifié mardi la désignation de génocide de « calomnie qui n’a aucun lien avec les faits et n’est alimentée que par des calculs politiques. C’est une accusation émotionnelle, irrationnelle et illégitime ».

Tension entre Paris et Ankara

Par ailleurs, après Joe Biden, Emmanuel Macron pourrait être le deuxième président à reconnaître également officiellement le massacre des Arméniens comme un génocide. Samedi, le lendemain de l’annonce par Washington, le locataire de l’Elysée s’est rendu devant un mémorial dédié au génocide, situé au plein cœur de Paris, pour « participer à un moment de recueillement ». En France, la date du 24 avril, est devenue depuis 2019, Journée nationale de commémoration du génocide de 1915.

Devant le mémorial, Macron devrait se recueillir avec l’ambassadrice d’Arménie Hasmik Tolmajyan, les coprésidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, Ara Toranian et Mourad Papazian ainsi qu’avec la maire de Paris Anne Hidalgo. Tout comme aux Etats-Unis cette reconnaissance va également attiser la tension déjà très tendue depuis un moment entre Paris et Ankara sur fond d’influence extérieure sur l’islam en France.