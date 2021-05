Une française du nom de Françoise Nicolas a été victime d’une agression en 2010 alors qu’elle était en service à l’ambassade de France au Bénin. C’est du moins ce qu’elle a récemment affirmé sur France Soir. L’intéressée avait été nommée en 2008 au niveau de cette représentation diplomatique. Elle était chargée du service « Bourses d’études, Missions, Invitations » qui dépendait du service « Action et Coopération Culturelle ». Tout allait relativement bien jusqu’au changement de hiérarchie. Elle découvre alors une quantité non négligeable de « dossiers fantômes ».

« Je me suis rendue compte qu’un très grand nombre de dossiers étaient imputés sur le budget de l’Etat français mais ces dossiers étaient des dossiers fantômes. Sur la période de 4 mois, il y avait entre 80 et 90 dossiers (du genre). Cela représentait près d’une centaine de milliers d’euros » selon ses explications. Elle avertira ensuite la hiérarchie; mais les choses ne changent pas véritablement. Avec le temps, Françoise Nicolas dit avoir appris que le service qu’elle dirigeait était en fait la caisse noire de l’ambassade de France au Bénin. Mais pour elle, c’est tout simplement du détournement de fonds, parce qu’on dépensait l’argent du contribuable français pour des boursiers qui n’existaient pas.

L’agent de sécurité est renvoyé

La suite des évènements ne militent pas en sa faveur selon ses dires. Elle est dessaisie des dossiers . C’est alors qu’elle se lance dans une série de procédures et de plaintes administratives mais sans jamais obtenir gain de cause. En 2010, une collègue l’agresse physiquement et essaie de « lui crever les yeux ». Elle l’étrangle jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer selon ses dires. Françoise Nicolas est alors sauvée par un agent d’entretien.

Finalement elle sera accusée d’avoir agressé sa collègue en question et l’agent de sécurité renvoyé, selon ses propres dires. France Soir est entré en contact avec Nathalie Loiseau, l’ancienne ministre française des affaires européennes. Mais celle-ci ne s’est pas prêtée aux questions des journalistes de la chaîne. Elle leur a demandé de se rapprocher du ministère des Affaires étrangères.