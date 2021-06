La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a de nouveaux clients. Il s’agit du patron de Sonimex Séraphin Yéto et de huit autres personnes. Ces justiciables sont accusés de trafic de drogue et de corruption. C’est frissons radio qui donne l’information. La juridiction spéciale a décidé de les placer en détention provisoire hier vendredi 25 juin.

Dans la même affaire le chef de l’Office centrale de répression du trafic illicite de drogue (OCERTID) est mis en arrêt de rigueur, selon la même source. SONIMEX Bénin est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des matériaux de construction.

Les drogues en question auraient été trouvées dans le conteneur de cette société. Inutile de rappeler que la Criet est intraitable sur les questions de stupéfiants. Elle a souvent la main lourde. Cette affaire est à suivre dans les prochains jours.