Le Covid, et après ? La vie sera sans doute plus difficile pendant quelque temps, notamment pour les entreprises qui doivent se refaire une santé à la fois financière et stratégique. Heureusement, les responsables de société disposent d’une ressource précieuse : la business intelligence, dont le Français Kevin Rivaton a fait son objectif professionnel en créant Cristal Groupe International.

Novembre 2019 : une date qui marque le début d’un bouleversement dont beaucoup n’imaginaient pas l’ampleur et la durée. Dans un contexte de grande incertitude liée à la pandémie de Covid-19, certains professionnels n’ont de cesse de mettre leurs compétences au service des entreprises qui doivent faire face à une crise budgétaire considérable.

Qu’est-ce que la business intelligence ?

Maintenir l’activité commerciale, tirer profit d’opportunités stratégiques et anticiper les problèmes afin de se maintenir au sommet : 3 objectifs-clés pour une entreprise florissante et durable.

La business intelligence (BI), également appelée « intelligence économique », « informatique décisionnelle » ou « Decision Support System » (DSS), aide les entrepreneurs à prendre des décisions rationnelles. Comment ? En leur offrant une vue d’ensemble claire, structurée et objective de leur projet. Grâce à la récolte d’un très grand nombre de données, elle permet de protéger les intérêts des décideurs et favorise l’instauration de toute stratégie d’entreprise.

Concrètement, le rôle des experts en intelligence économique consiste à :

recueillir des renseignements généraux et pertinents pour un projet d’entreprise au niveau financier, juridique et stratégique

analyser la santé financière d’une entreprise et s’assurer de la solvabilité des partenaires commerciaux

exploiter les informations de la société issues de fichiers informatiques, de bases de données, d’un site internet ou d’un service web dédiés

faire un bilan actuel de la situation économique nationale ou mondiale, afin de déterminer le potentiel de l’entreprise à court et à long terme

traiter et analyser soigneusement ces données, selon les besoins du décideur

communiquer les informations au gestionnaire de manière claire, grâce à des tableaux de bord détaillés et à des documents rapidement compréhensibles

aider l’entrepreneur à prendre une décision adaptée et raisonnable

optionnellement, assurer un service de cybersécurité pour la protection des données informatiques

Covid, une période si particulière

La crise pandémique a fortement impacté le pilotage de nombreuses entreprises. Le redressement, voire la renaissance d’établissements, est l’objectif de nombreux entrepreneurs. La business intelligence est à leur service pour obtenir une meilleure visibilité de leur situation, de leur trésorerie et de leurs décisions d’anticipation.



Avoir accès à toutes les données de sa société en quelques clics et partout afin de prendre rapidement les meilleures décisions : l’intelligence économique crée un engouement auprès des chefs d’entreprise en quête de soutien pour rétablir la situation de leur entreprise.



Kevin Rivaton : le Frenchy au service des entreprises

Connaître pour mieux agir. Un principe qui peut paraître simple et évident, mais auquel on ne pense pas toujours. Qui demande du temps et impose d’effectuer des recherches ciblées. Kévin Rivaton a fait de ce credo la base de son activité professionnelle.

Années 1990. Kévin Rivaton, jeune Lyonnais, obtient son master en droit public des affaires. Il approfondit ensuite ses connaissances en effectuant des enquêtes financières et des opérations de recouvrement auprès d’entreprises. En 1997, il décide de fonder sa propre société, AC.REF (Analyse Crédit Recouvrement et Enquête Financière).



En 2003, au côté de son associé Jean-François Jard, Kévin Rivaton crée Cristal Group International : une entreprise basée aux États-Unis, qui connaît rapidement une expansion conséquente. En 2015, AC.REF devient Cristal Credit.

Cristal Group International

Dès sa création, l’entreprise Cristal Group International (CGI) connaît un grand retentissement. Grâce à une approche unique, sur mesure et parfaitement pensée, Kevin Rivalton parvient à susciter l’intérêt de nombreux entrepreneurs. Il souhaite mettre son savoir-faire au service de toutes les enseignes qui ont besoin de soutien, de conseils et d’une investigation efficace. L’intelligence économique acquiert définitivement ses lettres de noblesse grâce à cette société française de confiance.

Un réseau international, une expertise inégalée et la garantie d’une confidentialité totale : depuis plus de 20 ans, CGI s’engage pleinement pour permettre à tout entrepreneur de concrétiser ses ambitions de la meilleure manière. Son statut indépendant assure chaque client qu’aucun intérêt financier ou étatique n’est mis à profit. L’honnêteté est le mot d’ordre de Cristal Group et de son président, Kévin Rivalton.

Assurer une présence au niveau mondial

Avec le temps et surtout grâce à une expérience acquise patiemment, mais sûrement, Kevin Rivalton s’est forgé une réputation très enviable dans l’univers de la business intelligence. Savoir-faire, employés et correspondants locaux parfaitement formés, écoute, valeurs : aujourd’hui, CGI est un groupe mondialement reconnu. Au fil du temps, il prospère toujours plus en faisant connaître progressivement ses services dans chaque pays, grâce à 11 bureaux implantés sur les 5 continents et à une centaine de collaborateurs très réactifs.

Kevin Rivalton et son équipe sont parvenus à rallier une large clientèle, issue de divers milieux :

des groupes du CAC 40

des institutions économiques et financières

des organismes d’investisseurs publics ou privés

des membres de cabinets d’avocats

des responsables de PME et d’ETI spécialisés dans différents domaines comme l’industrie, la finance, la sécurité ou le droit

« Obtenir la bonne information pour prendre la bonne décision » : le slogan de Cristal Group est limpide.

Durant les prochaines années, la business intelligence n’a pas fini d’accompagner activement chaque entrepreneur dans son développement stratégique… et sans aucun doute, de faire de nombreux heureux.

