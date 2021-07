Au Bénin, le fonctionnement du Fonds d’aide à la culture (Fac) ne plaît pas à tout le monde. Sur la radio allemande Deutsche Welle (DW), le juriste spécialiste du patrimoine culturel Ibrahim Tchan dénonce l’opacité qui le caractérise. « On ne sent pas grand-chose. On constate que c’est dans les coulisses que beaucoup trouvent des financements. Le financement du secteur culturel aujourd’hui n’est pas totalement accessible aux acteurs culturels à la base » a laissé entendre le juriste.

Discuter avec Paris à propos de l’alerte rouge sur le Parc Pendjari

Ce dernier reconnaît par ailleurs les efforts du gouvernement pour promouvoir la destination Bénin par la culture et le tourisme. L’homme souhaite cependant le pays active sa diplomatie afin que des discussions soient engagées avec Paris. En effet, la France a classé le Parc de la Pendjari en zone rouge. Pour le juriste cela n’arrange pas le Bénin et surtout le tourisme béninois.

Rappelons que cette aire protégée est gérée par l’Ong sud-africaine African Parks Network. D’ici là, les choses rentreront certainement dans l’ordre. En tout cas du côté du gouvernement on est positif. Patrice Talon entend faire de son pays une destination touristique majeure de l’Afrique et du monde en 2026 selon DW.