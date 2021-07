Il y a quelques jours, Tom Barrack, homme d’affaires milliardaire et ancien président du comité inaugural de Donald Trump, a été accusé d’entrave à la justice et de propos mensongers aux enquêteurs, et surtout d’avoir agi en tant qu’agent lobbyiste en faveur des Emirats Arabes Unis. Selon le dossier d’accusation à son encontre, Tom Barrack a utilisé son accès à M. Trump pour faire avancer les objectifs de politique étrangère des Émirats arabes unis. Mardi, le milliardaire était arrêté en Californie. Mais ce vendredi, un juge d’instance fédéral autorise Tom Barrack, à être libéré sous caution de prison dans l’attente de son procès.

Une caution de 250 millions de dollars

Dès son arrestation les avocats du milliardaire avaient fait savoir qu’ils allaient œuvrer à faire accorder au prévenu une libération sous caution. Même si selon la presse, les juges étaient réticents à l’idée d’accorder cette libération puisque le risque et les capacités des Tom Barrack à se soustraire à la justice américaine étaient grands, « une immense richesse, des connexions étrangères et l’accès à des avions privés ».

Mais ce vendredi, un juge autorisait la libération sous caution de Tom Barrack moyennant une caution de 250 millions de dollars. Mais en plus, le juge, selon la presse locale, a ordonné au milliardaire de porter un bracelet de surveillance et de localisation GPS, lui a interdit de transférer des fonds à l’étranger et a restreint ses déplacements dans certaines parties du de la Californie et de New York.

Ses déplacements notamment seront soumis à un couvre-feu, lui-même déterminé par les services de mise en état, jusqu’à sa comparution, lundi devant le tribunal fédéral de Brooklyn. Cependant la caution de libération qu’exige l’ordonnance, qui est parmi les plus élevées jamais fixées au monde, ne sera pas versée tout de suite en intégralité. Mais elle serait garantie par 5 millions de dollars en espèces, 21,23 millions de dollars supplémentaires en titres et le domicile de Barrack en Californie.

Ce Vendredi, le juge a également ordonné la libération d’un autre coaccusé, le second américain des trois mis en cause, Matthew Grimes. Grimes moyennant une caution de 5 millions de dollars, pourra lui également attendre dans une liberté relative, bracelet électronique et restriction de voyage, le début du procès lundi prochain.