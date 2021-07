L’affaire de soupçon de malversation à la Société de gestion des marchés (SOGEMA) dans laquelle le directeur général, Armand Gansè, et d’autres mis en cause sont cités, a connu un nouveau rebondissement ce lundi 12 juillet 2021. Au terme d’une audition ce lundi 12 juillet 2021, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a placé le Chef quartier de Dantokpa, Amzat Aguèmon et le DGA Arnaud Agbodjèté de la SOGEMA, sous convocation pour être à nouveau écoutés.

L’affaire de soupçon de malversation à la SOGEMA a connu une évolution. A l’issue de l’audition de ce lundi 12 juillet 2021, Raoul Gnonlonfoun sous mandat de dépôt. Le Chef quartier de Dantokpa, Amzat Aguèmon et le DGA Arnaud Agbodjèté de la SOGEMA, sous convocation pour être à nouveau écoutés. Accusé de malversation dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général de la SOGEMA, Armand Gansè a été écouté auparavant et puis relâché. Il était soupçonné d’implication dans une affaire de remboursement liée à un litige de hangar au marché Dantokpa.

Mais, son accusateur, Raoul Gnonlonfoun, qui se cachait sous le faux profil de Joseph Nounangnon sur les réseaux sociaux, a été écouté à son tour le lundi 12 juillet, puis déposé en prison. Il a affirmé qu’il recevait des instructions du chef quartier de Dantokpa et de l’adjoint au DG/SOGEMA par rapport à ses accusations portées contre le directeur de la SOGEMA. Mais, Amzat Aguèmon et le DGA Arnaud Agbodjèté ont nié les faits et déclaré qu’ils ne connaissaient même pas Raoul Gnonlonfoun et qu’ils n’avaient donc rien à voir avec ses dénonciations. Ils vont être écoutés lors d’une autre audience.