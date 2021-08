Un nouveau groupe de professionnels et de stars du divertissement dans les catégories ‘’Cinéma’’, ‘’Télévision’’, ‘’Théâtre/Performance en live’’, ‘’Radio’’, ‘’Enregistrement’’ et la toute dernière catégorie ‘’Divertissement sportif’’ ont été sélectionnés pour recevoir des étoiles sur le Hollywood Walk of Fame par le Panel de sélection du Walk of Fame de la Chambre de commerce d’Hollywood. Ces lauréats ont été choisis parmi des centaines de candidats lors d’une réunion tenue le 14 juin 2021 et ratifiés par le conseil d’administration de la Chambre d’Hollywood le 16 juin 2021. Selon la presse people, le mythique acteur français Alain Delon devrait lui aussi voir son nom apparaitre sur le célèbre boulevard dans les prochaines semaines. L’acteur de 85 ans est déjà en préparatifs avec sa famille.

Alain Delon une étoile sur le Walk of Fame

Alain Delon est sans conteste l’un des acteurs français les plus iconiques de l’hexagone. L’acteur aujourd’hui âgé de 85 ans, a fait sensation au début de sa carrière ; ses rôles de prédilection le jeune homme jeune, énergique, souvent moralement corrompu. Avec « son charm félin » et « sa beauté à couper le souffle », il était selon les critiques destiné à jouer les amoureux tendres et les héros romantiques, une incarnation française du type créé en Amérique par l’acteur James Dean.

Son premier grand succès est venu avec le rôle du parasite Tom Ripley dans Plein soleil de ‘Rene Clement’ (1960). Dans ce thriller ensoleillé, Delon a présenté un portrait psychologique d’un jeune cynique meurtrier qui tente de prendre l’identité de sa victime. Depuis les succès se sont enchainés. Cette fois cette grande carrière selon la presse française, trouve à Los Angeles une reconnaissance mémorable.

Alain Fabien Maurice Marcel Delon verra bientôt son nom inscrit sur le ‘’Hollywood Walk of Fame’’, la célèbre promenade dans la ville du divertissement où sont inscrits gravé dans le marbre les plus grands noms de l’industrie du divertissement. L’acteur donc selon la presse people française serait déjà en pleins préparatifs avec pour se rendre à Los Angeles, avec « ses trois enfants, Anthony, Anouhka et Alain-Fabien Delon ». Cependant même si les cérémonies des étoiles n’ont pas encore été programmées là-bas aux USA, les lauréats avaient jusqu’en Mars 2022 pour mettre en place leur propre célébration.