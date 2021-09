« De sa plume, il couchait ses plus grandes convictions, de son verbe, il laissait transparaître son idée de la justice, de l’équité et du droit, de mon clavier, je vais essayer de vous expliquer qui était Vincent FOLY »

Cela aurait bien pu être un personnage fictif d’un film. Une sorte de Robin des bois équipé d’un stylo et de son verbe en guise de flèche et d’arc. Mais Vincent FOLY était une personne bien réelle. Il ne craignait pas les hommes puissants, du moins, il n’était pas habité par cette crainte qui empêche bon nombre de ses pairs, ou même des citoyens d’exprimer leurs opinions. S’il y a une chose qu’il savait faire, c’était de dire ce qu’il pensait. Enseignant de profession, il avait la pédagogie nécessaire pour faire passer ses idées. Monsieur FOLY comme on l’appelait au Collège Catholique Père Aupiais savait se faire respecter, mais surtout se faire aimer naturellement; d’ailleurs les nombreux élèves qu’il a tenus (ou non) gardent de lui cette merveilleuse idée que l’on se fait d’un professeur attachant qui maîtrise son art… les Lettres !

Un homme de lettres

En effet, Vincent FOLY était avant tout un homme de lettres. Passionné des langues, féru d’anglais et de français, il a débuté sa carrière dans l’enseignement avant d’embrasser plus tard le métier de journaliste. Mais il n’est jamais trop tard dit-on n’est-ce pas ? Et encore plus pour Vincent FOLY. Amoureux du travail bien fait, il décida de se former dans le domaine. Et même s’il débuta comme journaliste, il grimpa très vite les échelons pour atteindre le poste de rédacteur en chef, puis de directeur de publication, avant de créer son propre journal, La Nouvelle Tribune. Je vous passe ici les détails des multiples coups bas et trahisons qu’il a subis lors de son ascension. Ce n’est pas le but de ce texte.

Loyauté, équité, justice mais surtout vérité

En amitié, Vincent FOLY était loyal, toujours prompt à aider ses amis. Mais ne vous y méprenez pas. Il avait en horreur l’injustice. Pour certains c’était un opposant téméraire, mais en vérité, Vincent FOLY était juste un homme qui ne pouvait pas se taire devant l’injustice, un homme qui voulait que chaque action qui est posée soit sur une base légale et non arrangée. Cela lui a joué des tours. Régimes après régimes il a été soupçonné de liens avec l’opposition. Parce que, hélas, sous nos cieux (en Afrique en général) lorsqu’on ose remettre en question certaines décisions, on est forcément de l’opposition.

Mais Vincent FOLY n’avait que faire de ce que l’on pense de lui, tant qu’il est en accord avec ses principes. Il était prêt à tout, vous avez pu le constater. Une attitude déroutante pour certains, mais si facile à comprendre pour lui-même : on ne peut rien bâtir de durable dans une atmosphère d’injustice. À regarder de près, pour les observateurs de la vie politique béninoise, pas un seul régime n’est passé sans qu’il dénonce certaines dérives. De Mathieu Kérékou à Patrice Talon en passant par Thomas Boni Yayi, Vincent FOLY n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait. Régimes après régimes il a été vilipendé, mais il savait toujours rebondir.

Oui, rebondir. Il savait rebondir

Lors d’une de nos discussions, je lui demandai : « cela ne te dérange pas d’être taxé d’opposants ?» Il me répondit : « Penses-tu que j’en suis un ? » Hésitant je rétorquai : « Non, mais beaucoup le pensent ». et lui de rajouter : « Ceux qui le pensent ne connaissent pas mon parcours».

En effet, Vincent FOLY a défendu bon nombre de personnes, toutes tendances politiques confondues. Preuve en est que ce qui le motivait n’était pas une personne, mais uniquement ses principes. Il est difficile de comprendre cela lorsqu’on est motivé soi-même par l’appât du gain, l’enrichissement à tout prix. Toutes choses qu’il n’aimait pas. Vincent FOLY ne détestait pas non plus le capitalisme, loin s’en faut, il n’aimait juste pas que l’argent guide la vie d’un homme comme d’une femme, ses choix, son honneur ou encore sa dignité,. Et voilà ce qu’il faut retenir de lui, un homme intègre, fier de son pays, de sa culture, un homme qui voulait que son pays avance dans les libertés individuelles quitte à se mettre lui-même en position difficile. En 2001, il créait « La Nouvelle Tribune ». En 2008, je mis à contribution mes connaissances pour créer le site qui fera de son journal un des plus connus d’Afrique de l’ouest. Même s’il n’est actuellement plus parmi nous physiquement, son travail va perdurer. Je vous en fais le serment.

En privé, Vincent Foly est un père exceptionnel, un ami et soutien inconditionnel pour sa famille proche et élargie. Il n’y a pas d’adjectifs assez forts pour le qualifier, nous rendons grâce à Dieu de l’avoir comme père. À tous ceux qui nous ont fait parvenir des messages de condoléances, du président Boni Yayi à M. Tomety, ou au père Aguénounon sans oublier M. Couao-Zotti, et bien évidemment tous ceux que je ne cite pas ici, nous vous disons Merci. À ceux qui ont cru en lui et lui ont donné sa chance, merci également. À ceux qu’il a pu offenser, sciemment ou inconsciemment, je vous présente personnellement des excuses, et à ceux qui l’ont offensé, trahi… je vais dire ce qu’il aurait aimé que je dise : Il vous avait pardonné.

Dad, I’ll be missing you !