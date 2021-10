Né le 17 avril 1909, Jules Théobald, un Martiniquais, qui était l’homme le plus âgé de la France, s’est éteint ce mardi 5 octobre à l’âge de 112 ans à son domicile à Fort-de-France. Selon ses proches, le vieux serait plus âgé que ça, étant né en 1907 d’après eux, une information qui tout de même, n’a jamais été confirmée.

Jules Théobald, père de trois enfants, a été docker et marin-pêcheur. Il était devenu le doyen des Français depuis le 19 octobre 2019. D’après une description de sa biographie sur Wikipédia, il est « le premier Français à atteindre l’âge de 112 ans, 5 mois et 18 jours ». Lors d’un entretien avec les médias en 2019, après qu’il soit devenu le doyen, il a raconté son enfance et sa jeunesse, tout en indiquant que « si ça ne tient qu’à moi, je peux bien vivre jusqu’à 200 ans ! ».

La doyenne a 117 ans

Les membres de l’Association des habitants du littoral de la Pointe des Nègres à Fort-de-France, l’avaient nommé en mars dernier président d’honneur de leur groupement. Du côté féminin, la femme la plus âgée de la France est Sœur André. Elle a eu 117 ans en février dernier. Elle serait l’une des femmes les plus âgées au monde et a survécu au Covid-19.