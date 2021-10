Bien qu’il continue d’être milliardaire, l’ancien président américain Donald Trump est sorti de la liste Forbes 400 des personnes les plus riches d’Amérique pour la première fois en 25 ans. Dans sa liste annuelle des 400 Américains les plus riches publiée mardi, le magnat de l’immobilier new-yorkais n’y figurait pas. Dans la liste de Forbes de 2020, Trump était à la 339e place, contre 275e en 2019. Plus tôt cette année, Forbes a rapporté que l’ex-président avait perdu 1 milliard de dollars, soit plus d’un tiers de sa richesse, pendant sa présidence.

Toutefois, Forbes estime la valeur de Trump à 2,5 milliards de dollars, ce qui signifie qu’il est toujours extrêmement riche. Cependant, ce chiffre lui laisse 400 millions de dollars de moins pour figurer sur la liste des 400 Américains les plus riches. Donald Trump a perdu environ 600 millions de dollars au cours de l’actuelle crise sanitaire mondiale. Dans un article, le rédacteur en chef de Forbes a expliqué comment Trump est tombé de la liste.

3,5 milliards à 2,4 milliards de dollars

« De 1997 à 2016, Donald Trump a maintenu une place dans la moitié supérieure du Forbes 400. Mais les choses ont empiré l’année où il a remporté la présidence. Après cinq ans de chute dans le classement, il est maintenant complètement hors de la liste », a expliqué Dan Alexander. Alexander a avancé un argument similaire en avril lorsque Forbes a rapporté que la richesse estimée de Trump était passée de 3,5 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars depuis qu’il avait prêté serment en janvier 2017.

Jeff Bezos est en tête de la liste Forbes

Trump ne s’est pas départi de ses actifs immobiliers lorsqu’il est devenu président, une décision controversée et qui a soulevé des questions d’éthique. Alexander a fait valoir mardi que si Trump avait cédé ses actifs immobiliers, il pourrait être plus riche aujourd’hui, estimant qu’il aurait eu 2,4 milliards de dollars au début de sa présidence s’il avait vendu l’immobilier et payer les impôts nécessaires.

Alors que Jeff Bezos est en tête de la liste Forbes, il est rejoint dans le top cinq par le PDG de Tesla, Elon Musk, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, le fondateur de Microsoft Bill Gates et le co-fondateur de Google, Larry Page. Sergey Brin, l’autre co-fondateur de Google, est classé sixième.