Ces dernières semaines, Eric Zemmour fait beaucoup parler de lui. Connu pour ses positions radicales sur l’immigration, Eric Zemmour ne fait pas toujours l’unanimité lorsqu’il prend la parole. A quelques mois de la présidentielle en France, le nom du polémiste revient à plusieurs reprises dans l’opinion. Si ce dernier est beaucoup critiqué par ses adversaires, il reçoit de plus en plus de soutiens et de ralliements.

La semaine dernière, Jean-Marie Le Pen, une figure emblématique de la politique en France a affirmé être prêt à soutenir Zemmour plutôt que sa fille Marine pour la présidentielle. Un gros coup pour Marine Le Pen qui il y a quelques années n’est pas sortie vainqueur de la présidentielle française face à l’actuel président Emmanuel Macron.

Ce lundi, le parti de Marine Le Pen a critiqué le polémiste qui, s’il se présente, pourrait grignoter dans la base de partisans de son parti. Sur les antennes de Cnews, le Président intérimaire du parti s’est prononcé sur le « point de divergence majeur » entre Marine Le Pen et Zemmour. Jordan Bardella puisque c’est de lui qu’il s’agit a fustigé la « brutalité » des propos de Zemmour sur des sujets comme par exemple la question des femmes. « Je ne comprends pas qu’on soit si attaché à la civilisation française et qu’on en soit si éloigné dans la considération qu’on peut avoir des femmes » déplore M Bardella