Tout le monde rêve de vivre entouré de sa famille dans sa propre maison. Cela arrive parfois assez vite ou peut prendre du temps selon les objectifs de chacun et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Acheter un bien immobilier peut être également un bon investissement surtout ces dernières années. Malgré la crise mondiale qui laissait croire que le secteur de l’immobilier connaîtrait des secousses, il n’en est rien. Au cours du processus d’acquisition d’un bien immobilier, le notaire est un acteur important lorsque l’acheteur désire avoir un document qui ne sera pas contesté après son acquisition. Naturellement son intervention à un coût et il faut le prévoir lorsqu’on se décide à acquérir un bien immobilier. Aujourd’hui, il existe des plateformes en ligne qui propose des outils pour calculer ses frais de notaire afin d’estimer le budget nécessaire pour conclure l’acquisition du bien immobilier.

En France, si avoir recours à un notaire n’est pas une obligation légale lors d’un achat immobilier. Lorsque les deux acteurs de la transaction décident de donner un caractère officiel à l’accord qu’ils ont conclu au cours de l’opération, le notaire joue un rôle clé dans le processus d’achat d’un bien immobilier. Au-delà, du fait que le notaire est en quelque sorte le témoin, il s’agit du mandataire assermenté qui fournit un document légal permettant de donner les droits à un acquéreur sur un bien immobilier qui change de main.

Les frais de notaire ne sont pas toujours compris

Les frais de notaire au cours de l’acquisition d’un bien immobilier ne sont pas toujours compris par le plus grand nombre. Pour beaucoup, ils pensent à tort que ces frais correspondent aux honoraires du notaire. C’est une mauvaise interprétation, puisque qu’en-dehors des honoraires du notaire dits émoluments du notaire, la plupart des frais de notaire sont composés d’impôts et de taxes qui proviennent de l’opération immobilière. Ces frais, qui viennent en complément au prix de vente d’un bien immobilier, ne sont pas fixes. Ils varient généralement entre 3 % et 8 % en fonction du fait qu’il s’agisse d’un achat d’un bien neuf ou d’un bien dans l’ancien.