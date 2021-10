Depuis des années, la situation des Ouïghours en Chine, cette communauté musulmane qui vit dans le Xinjiang fait la une des médias. Dans la plupart des cas, la Chine est pointée du doigt et critiquée par une bonne partie de la communauté. Plusieurs organisations dont Human Rights Watch ont accusé la Chine de crimes contre l’humanité.

A la suite de publication de rapports, les USA ont appliqué des sanctions visant des responsables chinois. Face aux critiques, la Chine s’est toujours défendue et a rejeté les accusations portées à son encontre évoquant un double discours des USA en faisant le parallèle entre la situation des Ouïghours et des Palestiniens. Dans la foulée, plusieurs stars chinoises ont apporté leur soutien aux autorités. Récemment, la chaine américaine CNN a rendu public une interview dans laquelle un ex-policier chinois surnommé Jiang fait de troublantes révélations sur le traitement infligé aux Ouïghours.

Au cours de l’interview, Jiang a révélé que les interrogatoires menés par les policiers étaient souvent musclés. «Chacun utilisait des méthodes différentes. On leur donnait des coups de pied, on leur cognait la tête sur les radiateurs, (…)». Il avoue que dans l’effectif des policiers il y avait «des psychopathes». Interrogé par le journaliste qui demandait si parmi les personnes de la communauté Ouïghours détenues en Chine il y avaient des «extrémistes violents», Jiang a rétorqué : «Aucune. C’était des gens ordinaires.». Selon l’ancien policier dont la vrai identité n’a pas été révélée, en une année pas moins de 900 000 Ouïghours et d’autres personnes de peuples turciques avaient été détenues au Xinjiang. L’entretien explosif avec un ancien policier chinois va à coup sûr entrainer des réactions des autorités chinoises après ses troublantes révélations.