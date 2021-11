On en sait désormais un peu plus sur l’homme qui s’est donné la mort après avoir tué une fille de joie à Montreal au Canada. Selon des confidences qui ont été faites par Sandra Wesley, directrice générale de l’organisme Stella, qui défend les droits des travailleuses du sexe, l’homme serait connu pour son agressivité. Nombreuses sont ses travailleuses de sexe qui avaient décidé de ne plus offrir leur service à Daniel Shlafman.

Elle « a décidé ne jamais le revoir »

« Une femme dont il était le client régulier m’a rapporté avoir eu très peur de lui la dernière fois qu’elle l’avait vu, soit deux semaines avant le crime », a fait savoir la responsable de l’organisme Stella. « Elle a senti qu’il était déconnecté de la réalité et a décidé de ne plus jamais le revoir », a-t-elle poursuivi. La victime de l’homme âgé de 33 ans serait pour sa part assez réservée et menait son activité dans la plus grande discrétion.

Il se donne la mort après son acte

On retient que le drame s’est produit le 4 novembre dernier. A en croire les précisions apportées par les enquêteurs sur la situation, la jeune femme aurait reçu des coups de couteau de Daniel Shlafman. L’homme réputé être violent s’est donné par la suite la mort après avoir fait appel à un proche qui travaillait à la boulangerie Fairmount Bagel située à proximité de son appartement.