La Centrale des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) n’a pas du tout apprécié les publications des internautes sur certaines pages Facebook. En effet, ces posts mettaient en lumière de supposés faits de corruption. Une publication sur la page facebook « Résistance 229 » indiquait par exemple que le président Patrice Talon avait offert 1 million de Fcfa à chaque leader syndical à la veille de Noël.

Dans le corps du texte, l’auteur expliquait que le « 24 décembre 2021, le chef de l’Etat avait convié dans le secret, les leaders syndicaux pour une rencontre privée…Après avoir tenu un discours affabulateur, Patrice Talon a offert une enveloppe de 1 million de francs cfa à chaque responsable de confédération syndicale présent chez lui le 24 décembre ». « Cette publication a été partagée par Monsieur Sergio Assoko sur la page facebook du média en ligne « Le nouveau Courrier ». De même, la même publication a été relayée par Monsieur Edouard Dovonou sur sa page facebook intitulée « Edouard Dovonou officiel ».

Une plainte pour diffamation

Par ailleurs, monsieur « Mack Tekolodjou a écrit en commentaire sur la page facebook officielle de la CSA-Bénin, si le point des 1 millions a été fait » indique le responsable de la CSA-Bénin Anselme Amoussou dans une plainte pour diffamation adressée au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le 30 décembre 2021. Ladite plainte vise les administrateurs des pages Facebook « Résistance 229 » et « le nouveaux courrier » et les Sieurs Sergio Assoko, Edouard Dovonou et Mack Tekolodjou.

Des « affirmations sans fondement »

Pour Anselme Amoussou, auteur de la plainte, ces affirmations sont sans fondement et constituent « une pure invention de leurs auteurs ». Elles nuisent donc « gravement à la réputation et à l’honneur du Secrétaire Général de Confédération syndicale que je suis » a-t-il écrit. C’est ce qui motive selon lui, sa plainte. Il espère que les personnes impliquées, apporteront la preuve de leurs allégations ou à défaut, seront sanctionnées conformément aux textes en vigueur au Bénin.