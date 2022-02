Les lois sont votées pour être appliquées, dit-on. Mais au Bénin, il semble que c’est le contraire. Le moins qu’on puisse dire aujourd’hui, c’est que le régime de la Rupture est prolifique en vote de lois. En cinq ans, des dizaines lois ont été votées. Il y a celles qui concernent les libertés individuelles et collectives et celles dites ordinaires en passant par les ratifications des conventions internationales. La plupart du temps, ses lois ont été votées dans des conditions opaques par une assemblée nationale monocolore et sans réels débats autour des sujets.

Très souvent sous le régime de la rupture, l’opposition est montée au créneau pour dénoncer le vote des lois. A chaque fois, les béninois se réveillent un matin pour se voir accrocher à leur cou, des lois dont ils n’en ont cure mais qui changent radicalement leur mode de vie. Cependant ces lois ont tout de même l’avantage d’exister. Tout au moins sur le papier. Car dans la réalité, elles ont de la peine à être appliquées. Sur le terrain, en effet, elles sont royalement violées aussi bien par les citoyens que par les pouvoirs publics chargés du contrôle de leur application.

Même pipe même tabac

Dans la nuit du 02 juillet 2018, la loi portant régime juridique du bail à usage d’habitation a été votée. Le matin à leur réveil, les propriétaires de maison à louer ont été pris de panique car leur gagne pain est en jeu. Le fruit de plusieurs années de labeur et de privation vient d’être compromis. Mais après quelques mois de manque de sommeil, leurs inquiétudes ont été vite balayées. Personne n’est prêt à appliquer la loi. A ce jour, rien n’est fait pour punir les propriétaires indélicats. Ceux-ci continuent de fixer et de percevoir le montant du nombre de mois de loyer qui leur convient. Une autre loi mise dans les oubliettes est celle portant interdiction de la production, la commercialisation, la distribution et l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Là aussi, c’est le même constat alarmant. Un tour dans les marchés et les boutiques de Cotonou et la conclusion est toute faite. Les vendeuses de tomates, d’oignons et de piments continuent de faire leurs affaires dans des sachets non dégradables. Les voies publiques jonchées de sachets noirs issus des ventes de denrées alimentaires donnent l’indication. Seul bémol : les pharmacies. Là-bas, la loi est respectée et les produits sont emballés dans des emballages biodégradables.

La dernière loi qu’on peut citer dans le même registre est la loi Sado du nom de son initiateur. Il s’agit des cérémonies funéraires. Celle-là, il vaut mieux éviter d’en parler aux ressortissants de l’Ouémé- Plateaux si l’on veut rester de bons amis. Elle réduit de façon drastique les dépenses liées aux obsèques à 500.000 francs, tous frais confondus. Or ce peuple raffole de ces cérémonies car elles donnent l’occasion de se goinfrer à peu de frais, mais avec une enveloppe financière en contrepartie. C’est donc avec allégresse que cette loi est violée avec le soutien implicite des forces de sécurité d’autant plus qu’elles aussi participent non seulement à la fête mais elles sont rémunérées après leurs services d’ordre. A tout ces lois violées, il faut ajouter celle qui concerne la pollution environnementale et le décret de 2017 sur les bruits et autres nuisances sonores qu’il convient de ne pas étayer ici, pour ne pas être long. Elles ont toutes connu le même sort. Elles sont quotidiennement violées. Alors, se pose cette question : à quoi sert de voter des lois que l’on sait pertinemment qu’on ne peut pas appliquer ?

