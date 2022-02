Dans la nuit du samedi 05 février 2022 aux environs de 21 heures, une position des forces de défense et de sécurité a été attaquée par un groupe armé au nord du Bénin. L’armée béninoise a réussi à mettre en déroute ce groupe armé.

Dans la localité de Yangoli au Nord-Ouest du Bénin, les forces de défense et de sécurité ont repoussé et mis en déroute un groupe armé qui a attaqué l’une de ses positions. L’attaque s’est déroulée aux environs de 21 heures dans une zone frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants ont pris la fuite face à la vive réaction de l’armée béninoise. Selon Frissons radio, le corps sans vie d’un assaillant a été retrouvé après le ratissage effectué par les forces de défense et de sécurité.

Il faut rappeler que la première attaque de la position de l’armée béninoise a eu lieu le mercredi 30 novembre 2021 dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. Quant à la 3ème attaque, l’accrochage entre les présumés Djihadistes et l’armée béninoise s’est produit dans la journée du mercredi 22 décembre 2021 près de la frontière avec le Burkina Faso.

