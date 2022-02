Moïse Kérékou, ancien candidat recalé à la vice-présidence du Bénin lors de la dernière élection présidentielle d’avril 2021 et ambassadeur a été reçu ce dimanche 06 février 2022 dans l’émission «Zone Franche» de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Au cours de l’émission, il s’est prononcé sur la gouvernance économique du Président Patrice Talon.

Selon l’ambassadeur Moïse Kérékou, la gouvernance économique du Président de la république du Bénin «est une gouvernance objective et pragmatique mais dénuée de social». Il a déclaré que les partisans du Président Patrice Talon et son équipe ont reconnu qu’il n’y a pas de social. C’est pour cela, qu’ils parlent de «Ça y est le développement, le hautement social». Mais pour Moïse Kérékou, «ce qu’on constate sur le terrain, c’est que nous souffrons beaucoup» avec «les taxes, les impôts, l’inflation des denrées alimentaires» et le SMIG qui n’a pas varié. Pour l’ancien candidat recalé à la vice-présidence du Bénin lors de la dernière élection présidentielle d’avril 2021, «quand on fait une croissance, c’est pour la redistribuer » et «quand le père de famille dit à sa famille, bon aujourd’hui, j’ai plus que ce que j’avais, j’ai un autre boulot, mon salaire a augmenté mais la moindre des choses, c’est que la famille vive bien ». C’est pour cela, il a convié vraiment le gouvernement à ce «que le ‘’Ça y est le développement ‘’ et le hautement social ne soient pas de vain mot, de vain slogan».

